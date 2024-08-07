Обидная ничья Динамо, новая работа Луческу, трансфер за 95 млн. Главные новости за 6 августа

Киевляне неплохо смотрелись на фоне шотландского гранда и большую часть матча вели в счете благодаря голу Андрея Ярмоленко. Концентрацию "Динамо" потеряло лишь на 94-й минуте — и этого хватило "Рейнджерс", чтобы сравнять счет. Теперь ответная игра в Глазго будет еще сложнее.

Из неожиданностей отметим домашнее поражение "Карабаха" от "Лудогорца", а еще сухую победу "Мидтьюлланна" над "Ференцварошем". Кроме того, "Фенербахче" Жозе Моуриньо в гостях уступил "Лиллю", но тут борьба еще впереди, а наш старый знакомый Тайсон забил за ПАОК на поле "Мальме" - опять-таки, равная игра.

3:1 армянского "Ноах" в матче Лиги конференций с АЕК — явно главная сенсация дня. Также довольно неожиданно, хотя и не настолько "Петрокуб" из Молдовы переиграл валлийский "Нью-Сейнтс" в Лиге Европы. Ну, и "Маккаби Тель-Авив" здесь же легко увез победу из Литвы.

79-летний тренер подписал контракт до конца ЧМ-2026. В сборной Румынии он заменит Эдварда Йорданеску, с которым команда победила Украину на Евро-2024. Примечательно, что Луческу ранее уже тренировал Румынию — в 1981-86 годах. Без работы опытнейший наставник оставался с ноября 2023-го, когда его уволило "Динамо".

Об этом пишет El Nacional. Папа Карло не предложил ничего нового — только место дублера Тибо Куртуа. Сам Лунин, по слухам, не против покинуть Мадрид, чтобы играть больше, но предложений на данный момент не получил.

Фабрицио Романо пишет, что официально все объявят уже в среду. "Ман Сити" получил за Альвареса 75 млн сразу и еще 20 — бонусами. Кроме того, "Матрасники" покупают еще и Коннора Галлахера из "Челси". В то же время юный нападающий Саму Омородион едет с "Метрополитано" на "Стэмфорд Бридж" за 35 млн.