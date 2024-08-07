Ибрагимович: Я - феномен природы и был бы лучшим в любом виде спорта с мячом

Бывший шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал о своих умениях вне футбольного поля.

"Я был бы лучшим в любом виде спорта с мячом. В боевых искусствах я тоже мог бы бросить вызов. Раньше я занимался тхэквондо. У меня быстрые ноги, я хорошо двигаюсь. У меня было преимущество — мой рост - 1,97 м, но я двигался как парень с ростом 1,60.

Я - феномен природы, и я не пытаюсь произвести впечатление. Это реальные факты. Мне нравится адреналин тхэквондо, нравятся поединки. Мне нужно чувствовать себя живым. Это единственное, чего мне не хватает в футболе", - сказал Златан в интервью The Athletic.