Ибрагимович: Я - феномен природы и был бы лучшим в любом виде спорта с мячом
Чувствуется стиль Ибры
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
Бывший шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал о своих умениях вне футбольного поля.
"Я был бы лучшим в любом виде спорта с мячом. В боевых искусствах я тоже мог бы бросить вызов. Раньше я занимался тхэквондо. У меня быстрые ноги, я хорошо двигаюсь. У меня было преимущество — мой рост - 1,97 м, но я двигался как парень с ростом 1,60.
Я - феномен природы, и я не пытаюсь произвести впечатление. Это реальные факты. Мне нравится адреналин тхэквондо, нравятся поединки. Мне нужно чувствовать себя живым. Это единственное, чего мне не хватает в футболе", - сказал Златан в интервью The Athletic.
Напомним, Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. Наиболее известен форвард был по выступлениям за "Милан", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Барселону", "Интер" и "Ювентус".
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