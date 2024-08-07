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Ибрагимович: Я - феномен природы и был бы лучшим в любом виде спорта с мячом

Общие новости

Чувствуется стиль Ибры

Ибрагимович: Я - феномен природы и был бы лучшим в любом виде спорта с мячом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Новина українською

Бывший шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал о своих умениях вне футбольного поля.

"Я был бы лучшим в любом виде спорта с мячом. В боевых искусствах я тоже мог бы бросить вызов. Раньше я занимался тхэквондо. У меня быстрые ноги, я хорошо двигаюсь. У меня было преимущество — мой рост - 1,97 м, но я двигался как парень с ростом 1,60.

Я - феномен природы, и я не пытаюсь произвести впечатление. Это реальные факты. Мне нравится адреналин тхэквондо, нравятся поединки. Мне нужно чувствовать себя живым. Это единственное, чего мне не хватает в футболе", - сказал Златан в интервью The Athletic.

Напомним, Ибрагимович завершил карьеру летом 2023 года. Наиболее известен форвард был по выступлениям за "Милан", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Барселону", "Интер" и "Ювентус".

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Златан Ибрагимович спорт тхэквондо
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.08.2024 в 14:31
"А ще я великий скромняга..."
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Комментарии 3
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.08.2024 в 14:31
"А ще я великий скромняга..."
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storm_ua (Николаев)
07.08.2024 в 14:30
Как минимум в 39-40 лет, он играл как будто ему 29-30, это факт. Практически та же стартовая скорость, тот же контроль мяча, лёгкость в ногах. Такой физики в таком возрасте не было ни у кого.В принципе на самом высоком уровне до 42-44 лет спокойно мог бы играть, если бы не травмы. В этом его феномен, у нас вот в 28 лет уже типа ветераны, кое как булки передвигают.
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жажа_the_best (Харьков)
07.08.2024 в 13:49
в водном поле наврядли был бы лучшим...
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