Панатинаикос не рассчитывает на Вербича. Словенца исключили из заявки на Лигу Европы
Вероятно, Беньямин скоро покинет греческую команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-хавбек "Динамо" Беньямин Вербич, выступающий ныне за "Панатинаикос", в ближайшее время, вероятно, покинет греческий клуб. Об этом пишет местное издание Sport24.
Тренерский штаб команды не рассчитывает на словенца и исключил его из заявки на матчи квалификации Лиги Европы с "Аяксом".
Отмечается, что сейчас стороны близки к досрочному расторжению соглашения о сотрудничестве, которое рассчитано до 30 июня 2025 года.
Напомним, Вербич перешел из "Динамо" в "Панатинаикос" на правах свободного агента в 2022 году.
В текущем сезоне "Панатинаикос" сыграл два матча квалификации ЛЕ с "Ботевом" (2:1, 4:0), в которых словенец сыграл 1 минуту.
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