Заря теряет лидера, Челси берет форварда Атлетико. Главные новости за 7 августа

Арсений Батагов перебрался в Турцию. "Заря" отпустила центрбека в "Трабзонспор" почти за 2 млн евро. Солидная сделка, учитывая год по контракту, что оставался у игрока. Батагов провел в луганском клубе 2 сезона.
Вслед за УПЛ стартовала и Первая лига. В дебютном поединке чемпионата "Агробизнес" минимально переиграл "Металлист". Победа была волевой. А вот матч "Виктории" и "Диназа" был перенесён на неизвестную дату.
Любовь "Челси" к страйкерам "Атлетико" никуда не делась даже при новых владельцах. В былые времена на "Стэмфорд Бридж" играли Торрес, Диего Коста и Мората. Следующий на очереди атлетичный Саму Омородион, за которого "синие" заплатят 35 млн. Романо уже написал "Here we go".
Виктор Близниченко стал игроком "Оболони". При это остается неизвестным, подписали ли "пивовары" хавбека на постоянной основе или речь об аренде. Близниченко так и не дебютировал за первую команду "Динамо".