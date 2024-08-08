Ван Гал - после победы над раком простаты: Больше не могу заниматься любовью - это проблема

Бывший главный тренер "Барселоны", "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал о своём нынешнем состоянии здоровья.

Напомним, в 2020 году специалисту был поставлен диагноз - рак простаты.

"Мое здоровье? У меня все хорошо. После 3 лет лучевой терапии, почечных инфекций, операции на простате я, наконец, могу вздохнуть. Я снова могу нормально мочиться естественным путём. Но больше не могу заниматься любовью - это проблема.

Рак простаты не убивает так быстро. Конечно, есть люди, которые умирают от него, но большинство людей умирают от другой болезни. На самом деле я не боялся, но моя жизнь больше не казалась такой приятной", - признался Ван Гал в интервью RTL.