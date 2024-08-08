Бывший главный тренер Челси может стать наставником сборной США

Сборная США продолжает поиски нового главного тренера команды.

По информации The Athletic, Маурисио Почеттино, бывший тренер "Челси", является главным претендентом на эту должность. В свою очередь специалист заинтересован в этой работе и поручил своему агенту обсудить условия потенциального контракта.

Напомним, 21 мая Почеттино покинул пост главного тренера "Челси". Под руководством аргентинца лондонцы заняли шестое место по итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги.