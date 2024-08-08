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Бывший главный тренер Челси может стать наставником сборной США

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Обновлено

Об этом сообщает издание The Athletic

Бывший главный тренер Челси может стать наставником сборной США

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная США продолжает поиски нового главного тренера команды.

По информации The Athletic, Маурисио Почеттино, бывший тренер "Челси", является главным претендентом на эту должность. В свою очередь специалист заинтересован в этой работе и поручил своему агенту обсудить условия потенциального контракта.

Напомним, 21 мая Почеттино покинул пост главного тренера "Челси". Под руководством аргентинца лондонцы заняли шестое место по итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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