Бывший главный тренер Челси может стать наставником сборной США
Об этом сообщает издание The Athletic
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная США продолжает поиски нового главного тренера команды.
По информации The Athletic, Маурисио Почеттино, бывший тренер "Челси", является главным претендентом на эту должность. В свою очередь специалист заинтересован в этой работе и поручил своему агенту обсудить условия потенциального контракта.
Напомним, 21 мая Почеттино покинул пост главного тренера "Челси". Под руководством аргентинца лондонцы заняли шестое место по итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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