Поражение Кривбасса, возвращение Давида Де Хеа и прощание Пепе. Главные новости за 8 августа

Вчера состоялся первый эпизод двухматчевого противостояния между "Кривбассом" и чешской "Викторией", которые ведут борьбу в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. К сожалению, подопечные Вернидуба проиграли со счетом 2:1, хотя именно они первыми открыли счет в матче. В целом команда провела неплохой матч, который был для них номинально домашним, хотя проходил в Кошице, но проиграла в близкой борьбе. Два гола во втором тайме и криворожанам не удалось оправиться после этого. Ожидаем ответного матча через неделю в Чехии и надеемся на лучшее. Если им все же удастся перевернуть ход противостояния, то они себе гарантируют евроосень как минимум в Лиге Конференций.

Португальский защитник Пепе объявил о завершении своей карьеры в 41 год. Последним клубом футболиста стал "Порту", он выступал в составе португальской команды с 2019 года. Но больше всего Пепе запомнился в роли защитника мадридского "Реала", где играл с 2007 года по 2017 год. 41-летний футболист 4 раза выиграл чемпионат Португалии, трижды - чемпионат Испании. Игрок 3 раза побеждал в Лиге Чемпионов с "Реалом". Пепе также дважды выиграл Клубный чемпионат мира.

Пресс-служба киевского "Динамо" выступила с официальным заявлением относительно будущего хавбека команды Николая Шапаренко, по которому, по слухам, они недавно получили предложение от турецкого "Трабзонспора".

"В СМИ активно распространяют новость, что "Трабзонспор" сделал предложение киевскому "Динамо" по трансферу Николая Шапаренко. Чтобы поставить точку в этих слухах, сообщаю, что информация отнюдь не соответствует действительности. Руководство клуба высоко ценит талант и мастерство Шапаренко. Продавать игроков ради продажи "Динамо" не будет. Важно, чтобы наши футболисты двигались вперед, развивались и прославляли свою страну на международной арене. Поэтому "Динамо" готово рассматривать реальные предложения по Шапаренко исключительно из топ-чемпионатов", - говорится в заявлении пресс-атташе клуба Андрея Шахова.

На ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций-2024/2025 "Витория" (Португалия) - "Цюрих" (Швейцария) будет работать украинская бригада арбитров. Об этом информирует УАФ со ссылкой на сайт УЕФА. Игра состоится 15 августа в Гимараеше. Главным арбитром выступит Алексей Деревинский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Виктор Матяш. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Дмитрий Кубряк. Арбитр ВАА - Денис Панчишин, ассистент арбитра ВАА - Александр Шандор.

Голкипер Давид де Хеа после долгого перерыва от футбола присоединится к "Фиорентине". Как сообщает Фабрицио Романо, между игроком и клубом есть устная договоренность о контракте, который будет рассчитан до июня 2025 года. Соглашение также будет иметь опцию продления сотрудничества еще на один сезон. Давид готовится пройти медицинское обследование. Напомним, что испанец является свободным агентом и не мог найти себе клуб в течение года, прошлый сезон он провел вне футбола.