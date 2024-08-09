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Легенда сборной Нигерии раскритиковал намерения пригласить в национальную команду французского тренера

Общие новости
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Откуда мы возьмем деньги? (с)

Легенда сборной Нигерии раскритиковал намерения пригласить в национальную команду французского тренера

Фото: инстаграм @julius_aghahowa

Новина українською

Сборная Нигерии близка к тому, чтобы назначить на должность главного тренера французского специалиста Эрве Ренара, но не всем эта идея нравится.

Бывший форвард сборной Нигерии Джулиус Агахова выразил свое недовольство:

"Эрве очень хороший тренер, у него есть опыт; когда дело доходит до африканского и даже мирового футбола, но мы должны быть реалистами. Можем ли мы себе это позволить?

Даже когда бывший тренер руководил командой и зарабатывал около 50-70 тыс. долларов, нам было трудно их ему отдать. Мы были задолжали ему, а сейчас говорим о сумме почти вдвое большей, а откуда мы возьмем деньги?"

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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