Легенда сборной Нигерии раскритиковал намерения пригласить в национальную команду французского тренера
Откуда мы возьмем деньги? (с)
Фото: инстаграм @julius_aghahowa
Сборная Нигерии близка к тому, чтобы назначить на должность главного тренера французского специалиста Эрве Ренара, но не всем эта идея нравится.
Бывший форвард сборной Нигерии Джулиус Агахова выразил свое недовольство:
"Эрве очень хороший тренер, у него есть опыт; когда дело доходит до африканского и даже мирового футбола, но мы должны быть реалистами. Можем ли мы себе это позволить?
Даже когда бывший тренер руководил командой и зарабатывал около 50-70 тыс. долларов, нам было трудно их ему отдать. Мы были задолжали ему, а сейчас говорим о сумме почти вдвое большей, а откуда мы возьмем деньги?"
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