Эвертон - Рома 1:1. Дерби украинцев в контрольном матче завершилось вничью

В спарринге между "Эвертоном" и "Ромой" зафиксирована ничья 1:1. В первом тайме, на 39-й минуте, счет открыл представитель итальянского клуба Пеллегрини. Во второй части игры, на 62-й минуте, англичане ответили голом Калверта-Льюина.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел на поле весь поединок. Впервые во время летнего межсезонья он сыграл полный контрольный матч.

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик также провел все 90 минут на поле. К сожалению, результативными действиями не отличался.