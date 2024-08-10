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Эвертон - Рома 1:1. Дерби украинцев в контрольном матче завершилось вничью

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Сколько времени сыграли Миколенко и Довбик?

Эвертон - Рома 1:1. Дерби украинцев в контрольном матче завершилось вничью

Фото: Рома

Новина українською

В спарринге между "Эвертоном" и "Ромой" зафиксирована ничья 1:1. В первом тайме, на 39-й минуте, счет открыл представитель итальянского клуба Пеллегрини. Во второй части игры, на 62-й минуте, англичане ответили голом Калверта-Льюина.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел на поле весь поединок. Впервые во время летнего межсезонья он сыграл полный контрольный матч.

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик также провел все 90 минут на поле. К сожалению, результативными действиями не отличался.

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Артем Довбик Рома Виталий Миколенко Эвертон Суарес
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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