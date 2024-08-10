Борнмут вырывает победу над Жироной. Забарный отыграл весь матч
Представитель АПЛ оказался сильнее
Фото - AFC Bournemouth
"Вишни" открыли счет уже на 6-й минуте – Джастин Клюйверт реализовал пенальти. Еще до перерыва Кристиан Стуани сравнял счет, а в начале второй половины встречи Хоэль Рока вывел испанскую команду вперед.
Но "Борнмут" ответил двумя точными ударами. На 72-й Луис Синистерра восстановил паритет, а на 80-й Даниэль Джеббисон забил победный мяч через 4 минуты после выхода на смену.
Илья Забарный провел полный поединок. Все остальные игроки обороны, включая вратаря, были заменены.
What a way to end pre-season ???? pic.twitter.com/7CPZQ78Qy9— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 10, 2024
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Источник:AFC Bournemouth
Опубликовал: Александр Симченко
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