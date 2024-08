Борнмут вырывает победу над Жироной. Забарный отыграл весь матч

"Вишни" открыли счет уже на 6-й минуте – Джастин Клюйверт реализовал пенальти. Еще до перерыва Кристиан Стуани сравнял счет, а в начале второй половины встречи Хоэль Рока вывел испанскую команду вперед.

Но "Борнмут" ответил двумя точными ударами. На 72-й Луис Синистерра восстановил паритет, а на 80-й Даниэль Джеббисон забил победный мяч через 4 минуты после выхода на смену.

Илья Забарный провел полный поединок. Все остальные игроки обороны, включая вратаря, были заменены.

