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Борнмут вырывает победу над Жироной. Забарный отыграл весь матч

Общие новости

Представитель АПЛ оказался сильнее

Борнмут вырывает победу над Жироной. Забарный отыграл весь матч

Фото - AFC Bournemouth

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"Вишни" открыли счет уже на 6-й минуте – Джастин Клюйверт реализовал пенальти. Еще до перерыва Кристиан Стуани сравнял счет, а в начале второй половины встречи Хоэль Рока вывел испанскую команду вперед.

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Но "Борнмут" ответил двумя точными ударами. На 72-й Луис Синистерра восстановил паритет, а на 80-й Даниэль Джеббисон забил победный мяч через 4 минуты после выхода на смену.

Илья Забарный провел полный поединок. Все остальные игроки обороны, включая вратаря, были заменены.

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Борнмут Жирона Илья Забарный
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Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Александр Симченко
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