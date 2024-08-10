Бавария победила Тоттенхэм в результативном спарринге. Кейн вышел за немцев с капитанской повязкой

В Лондоне прошел контрольный матч между "Тоттенхэмом" и "Баварией". Встреча завершилась победой немцев со счетом 2:3.

За хозяев дублем отметился Кулусевский. Первый свой гол швед забил уже на 1-й минуте матча. За гостей свои мячи оформили Упамекано, Гнабри и Мюллер.

Отметим, что на 80-й минуте на поле вышел бывший нападающий "Тоттенхэма", а ныне игрок "Баварии", Гарри Кейн. Мюнхенцы решили показательно, перед болельщиками "шпор", дать англичанину капитанскую повязку.