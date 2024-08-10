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Бавария победила Тоттенхэм в результативном спарринге. Кейн вышел за немцев с капитанской повязкой

Общие новости
Обновлено

На родном стадионе Гарри

Бавария победила Тоттенхэм в результативном спарринге. Кейн вышел за немцев с капитанской повязкой

Фото: Тоттенгем

Новина українською

В Лондоне прошел контрольный матч между "Тоттенхэмом" и "Баварией". Встреча завершилась победой немцев со счетом 2:3.

За хозяев дублем отметился Кулусевский. Первый свой гол швед забил уже на 1-й минуте матча. За гостей свои мячи оформили Упамекано, Гнабри и Мюллер.

Отметим, что на 80-й минуте на поле вышел бывший нападающий "Тоттенхэма", а ныне игрок "Баварии", Гарри Кейн. Мюнхенцы решили показательно, перед болельщиками "шпор", дать англичанину капитанскую повязку.

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Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Manowar (Харьков)
10.08.2024 в 22:47
На родине мистеру Кейну это припомнят. Может даже ухо отрежут в неблагоприятном лондонском районе Кокни..
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
10.08.2024 в 22:47
На родине мистеру Кейну это припомнят. Может даже ухо отрежут в неблагоприятном лондонском районе Кокни..
Ответить
0
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