Бавария победила Тоттенхэм в результативном спарринге. Кейн вышел за немцев с капитанской повязкой
На родном стадионе Гарри
Фото: Тоттенгем
В Лондоне прошел контрольный матч между "Тоттенхэмом" и "Баварией". Встреча завершилась победой немцев со счетом 2:3.
За хозяев дублем отметился Кулусевский. Первый свой гол швед забил уже на 1-й минуте матча. За гостей свои мячи оформили Упамекано, Гнабри и Мюллер.
Отметим, что на 80-й минуте на поле вышел бывший нападающий "Тоттенхэма", а ныне игрок "Баварии", Гарри Кейн. Мюнхенцы решили показательно, перед болельщиками "шпор", дать англичанину капитанскую повязку.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Manowar (Харьков)
10.08.2024 в 22:47
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