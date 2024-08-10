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Яремчук принял участие в последнем спарринге Олимпиакоса перед стартом Суперлиги Греции

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4 гола пиренейцев - и ни одного от Романа

Яремчук принял участие в последнем спарринге Олимпиакоса перед стартом Суперлиги Греции

Фото: Олімпіакос

Новина українською

Украинский нападающий Роман Яремчук сыграл 71 минуту за "Олимпиакос" в контрольном матче с "Арисом". Игрок вышел в стартовом составе.

"Олимпиакос" победил киприотов со счетом 4:2. Яремчук результативными действиями не отмечался.

Это был последний спарринг команды на летних тренировочных сборах. 17-го августа команда украинца будет стартовать в новом сезоне Суперлиги Греции, играя с "Волосом".

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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