Ливерпуль разгромил Севилью в спарринге. Обзор матча

В Ливерпуле состоялся контрольный матч между местной одноименной командой и испанской "Севильей". Уверенную победу со счетом 4:1 одержали хозяева.

В первом тайме "Ливерпуль" не оставил шансов сопернику, забив 3 мяча. Авторами голов стали Диогу Жота и Диас (дважды).

В следующей 45-минутке "Севилья", в существенно измененном составе, сумела выровнять игру и даже забить усилиями Пеке. Однако английская команда уже через минуту поставила точку в матче. Заключительный гол оформил 17-летний Ниони Трей. В итоге - 4:1.