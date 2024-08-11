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Ливерпуль разгромил Севилью в спарринге. Обзор матча

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Ливерпуль разгромил Севилью в спарринге. Обзор матча

Фото: Ліверпуль

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В Ливерпуле состоялся контрольный матч между местной одноименной командой и испанской "Севильей". Уверенную победу со счетом 4:1 одержали хозяева.

В первом тайме "Ливерпуль" не оставил шансов сопернику, забив 3 мяча. Авторами голов стали Диогу Жота и Диас (дважды).

В следующей 45-минутке "Севилья", в существенно измененном составе, сумела выровнять игру и даже забить усилиями Пеке. Однако английская команда уже через минуту поставила точку в матче. Заключительный гол оформил 17-летний Ниони Трей. В итоге - 4:1.

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Контрольные матчи обзор матчей Ливерпуль Севилья товарищеские матчи
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Источник:
Ліверпуль
Опубликовал: Виктор Иванчук
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