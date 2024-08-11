Зинченко помог Арсеналу добыть товарищеский Кубок Эмирейтс
Традиционный матч
Фото: Арсенал
В Лондоне прошел ежегодный матч за Кубок Эмирейтс, организованный "Арсеналом". На этот раз соперником "канониров" в особом товарищеском поединке стал французский "Лион".
Защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала". Он сыграл до 64-й минуты, после чего был заменен Риккардо Калафиори.
Лондонцы победили "Лион" со счетом 2:0. Забивали только защитники: на 9-й минуте отличился Салиба, а на 27-й - Габриэл.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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