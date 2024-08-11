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Ювентус в контрольном матче проиграл Атлетико. Видеообзор игры

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Забивали Феликс и Корреа

Ювентус в контрольном матче проиграл Атлетико. Видеообзор игры

Фото: Ювентус

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В шведском Гетеборге на стадионе "Гамла Уллеви" провели между собой контрольный поединок "Атлетико" и "Ювентус". Уверенную победу со счетом 2:0 празднуют испанцы.

Первый тайм голов не подарил, но после перерыва отмечались Жоау Феликс и Анхель Корреа (с пенальти). Отметим, что "Ювентус" смог лишь на 1 удар в створ ворот соперника (у "Атлетико" - 9).

Контрольный матч

11.08.2024. Гетеборг (Швеция), "Гамла Уллеви"

"Атлетико" - "Ювентус" 2:0

"Атлетико": Молдован, Аспиликуэта, Ле Норман (Мандава, 46), Витцель, Лино (Симеоне, 64), Де Пауль (Жоау Феликс, 46), Коке (Сейду, 85), Льоренте, Гризманн, Рикельме (Костис, 64), Сорлот (Корреа, 46).

"Ювентус": Де Грегорио, Бремер (Данило, 74), Гатти, Кабаль, Камбьясо, Локателли (Фаджоли, 74), Тюрам, Веа, Дуглас Луис, Йилдиз, Влахович.

Голы: Жоау Феликс 48, Корреа 85 (пен)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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