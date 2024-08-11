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Челси и Интер расписали ничью в контрольном матче. Мудрик играл в стартовом составе лондонцев

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Видеообзор прилагается

Челси и Интер расписали ничью в контрольном матче. Мудрик играл в стартовом составе лондонцев

Фото: Челсі

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В Лондоне состоялся контрольный матч между "Челси" и "Интером". Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет открыл Маркус Тюрам из состава гостей на 26-й минуте. Во втором тайме отличился представитель "Челси". На 90-й минуте игры Лесли Угочукву сумел принести своей команде ничью.

Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев. Он играл до 78-й минуты, после чего был заменен Стерлингом.

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Контрольные матчи обзор матчей Интер (Милан) Челси (Лондон) товарищеские матчи
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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