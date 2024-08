Дивизия Галичина, регбийный Гранд Слэм и авто для ВСУ: как сын украинца стал звездой в Шотландии

28 июня 2023 года в село Нижнев Ивано-Франковской области прибыла необычная делегация.

27 внедорожников из самой Шотландии ехали, чтобы послужить ВСУ. Невероятно!

А какие водители! Четверо крепких немолодых мужчин с выдающейся биографией. Финли Колдер и Колин Динс — бывшие капитаны сборной Шотландии по регби. Гордон Хантер — победитель регбийного Гранд Слэма-1984.

Ну, и главный здесь Иван Тукало — еще одна звезда регби, который был лидером последней Шотландии, которой покорился Гранд Слэм в 1990-м.

Да, не Джон, а Иван. Так захотел его отец Дмитрий Тукало, и это ради него сын проехал пол-Европы:

***

Конечно, он сдержал клятву.

Тетке Ивана Параске далеко за 80, но она встречала его вместе с односельчанами.

С этого и началась его семейная история.

Дивизия СС Галичина — еще одна трагическая страница украинского народа, которому из-за отсутствия собственного государства приходилось проливать кровь за чужие.

Ну, и когда советы их разбили, что оставалось уцелевшим? Только бегство в западную зону оккупации, где Тукало-старшего отправили в лагерь для военнопленных в Италии.

Не секрет, что советская власть требовала выдать дивизионщиков ей, но британцы, к которым попал Дмитрий, не послушали.

Убедившись, что перед ними самые обычные парни, они в 1947-м отправили первых 700 человек к себе в Шотландию, а уже в 1948-м Тукало-старший получил британское подданство — помог начальник бумажной фабрики, где украинец трудился особенно упорно.

Мама Тукало — итальянка из-под Монте-Кассино, где во Вторую мировую шли страшные бои.

Впоследствии, когда он стал профессиональным регбистом, Daily Record выдала ксенофобский материал — мол, он не шотландец и не должен за нас играть.

***

Конечно, Иван сыграл за Чертополохов.

Отец водил его на казацкие танцы и украинский язык в Эдинбургский клуб, однако регби получалось слишком хорошо и в итоге вытеснило все остальное.

Его дебют за сборную состоялся в 1985 году, и Дмитрий пришел поддержать сына на "Мюррейфилд":

В тот день Шотландия проиграла, но больше Тукало, набегавший 37 матчей за сборную, никогда не уступал Эйре.

Более того, один из его голов в матче с ирландцами в 1987-м в Эдинбурге до сих пор считают едва ли не лучшим в истории игры.

Также и гениальный тренер Джим Телфер по завершении карьеры при выборе исторической сборной Шотландии включил в нее Тукало, чем того ошарашил:

Еще бы. В 1990-м Тукало был звездой команды, которая принесла Шотландии на данный момент последний Гранд Слэм. И кого победили в последнем туре? Англию!

Тукало считает, что "Львов" подвела их самоуверенность. Жены и подруги игроков фотографировались возле кубка еще до старта матча; никто не сомневался, что они его заберут. А еще вспоминает невероятный шум на трибунах — было сложно докричаться до партнера, который стоял в трех метрах.

***

Конечно, он докричался.

А в 2020-м собрал ту команду, чтобы отпраздновать 30-летие великой победы.

Тем временем пока Иван громил англичан, в СССР началась Перестройка, и его дядя смог уехать в Эдинбург — встретиться с братом.

Собственно, вот Иван Тукало возле дома дяди, который умер незадолго до его приезда в Нижнев.

Что же касается отца Ивана, то тот умер ближе к 1990-му из-за проблем с сердцем — шунтирование, к сожалению, опоздало.

Ну, а уже после осады россиянами Киева Иван увлекся новостями, включился в волонтерскую помощь ВСУ, а там познакомился с Jeeps for Peace, которые регулярно возили в Украину машины.

Тогда-то Тукало и собрал старых друзей, чтобы выполнить клятву. Машины, лекарства, генераторы, запчасти; Гордон Хантер даже собственный внедорожник 4х4 пожертвовал ВСУ.

***

Конечно, он попал.

Они проехали пять стран за три дня, а остановились аж в Коломые.

На вопрос, вернется ли, Иван заверил, что обязательно.

А еще набрал в Нижневе обычной земли — чтобы привезти для папы кусочек Украины.

