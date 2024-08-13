Дивизия Галичина, регбийный Гранд Слэм и авто для ВСУ: как сын украинца стал звездой в Шотландии

28 июня 2023 года в село Нижнев Ивано-Франковской области прибыла необычная делегация.

27 внедорожников из самой Шотландии ехали, чтобы послужить ВСУ. Невероятно!

А какие водители! Четверо крепких немолодых мужчин с выдающейся биографией. Финли Колдер и Колин Динс — бывшие капитаны сборной Шотландии по регби. Гордон Хантер — победитель регбийного Гранд Слэма-1984.

Ну, и главный здесь Иван Тукало — еще одна звезда регби, который был лидером последней Шотландии, которой покорился Гранд Слэм в 1990-м.

Да, не Джон, а Иван. Так захотел его отец Дмитрий Тукало, и это ради него сын проехал пол-Европы:

"Папа мечтал увидеть Украину, но не успел. Я был с ним, когда он умирал, и поклялся сделать это вместо него".



Хантер, Тукало, Колдер и Динс в Украине. Фото - scottishrugby.org Хантер, Тукало, Колдер и Динс в Украине. Фото - scottishrugby.org

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Конечно, он сдержал клятву.

Тетке Ивана Параске далеко за 80, но она встречала его вместе с односельчанами.

"Там стояла школа. Немцы забрали твоего отца и всех ребят его возраста туда и сказали, что он будет воевать против русских, а если нет — то застрелят. Здесь последнее место, где он был, перед тем как уйти".

С этого и началась его семейная история.

Дивизия СС Галичина — еще одна трагическая страница украинского народа, которому из-за отсутствия собственного государства приходилось проливать кровь за чужие.

Ну, и когда советы их разбили, что оставалось уцелевшим? Только бегство в западную зону оккупации, где Тукало-старшего отправили в лагерь для военнопленных в Италии.



Дмитрий Тукало в итальянском лагере (четвертый слева). Фото: theferret.scot Дмитрий Тукало в итальянском лагере (четвертый слева). Фото: theferret.scot

Не секрет, что советская власть требовала выдать дивизионщиков ей, но британцы, к которым попал Дмитрий, не послушали.

Убедившись, что перед ними самые обычные парни, они в 1947-м отправили первых 700 человек к себе в Шотландию, а уже в 1948-м Тукало-старший получил британское подданство — помог начальник бумажной фабрики, где украинец трудился особенно упорно.

"Папа был на фабрике недолго. Вскоре он основал собственный бизнес по изготовлению торговых вывесок, а с мамой познакомился, когда зашел после работы за сигаретами".

Мама Тукало — итальянка из-под Монте-Кассино, где во Вторую мировую шли страшные бои.

Впоследствии, когда он стал профессиональным регбистом, Daily Record выдала ксенофобский материал — мол, он не шотландец и не должен за нас играть.

Great friends Matt Duncan Scott Hastings and Iwan Tukalo back in the day enjoying themselves at Scotland training session pic.twitter.com/aO6g1XY37Z — Andrew Carney (@pacarney281161) April 15, 2017

"Я был очень зол, позвонил журналисту и сказал, что я здесь родился и я буду играть за сборную, пусть это себе запишет".

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Конечно, Иван сыграл за Чертополохов.

Отец водил его на казацкие танцы и украинский язык в Эдинбургский клуб, однако регби получалось слишком хорошо и в итоге вытеснило все остальное.

Его дебют за сборную состоялся в 1985 году, и Дмитрий пришел поддержать сына на "Мюррейфилд":

"У папы не было собственной молодости, но он подарил хорошую жизнь мне. А матч... Вы когда-нибудь прыгали с банджи? Вот такое же ощущение от международного дебюта. Уже на первой минуте я ударил Хьюго Макнила и был страшно доволен собой. Я — международный игрок! Но через две минуты Тревор врезался в меня и повалил. Никаких лавров".

В тот день Шотландия проиграла, но больше Тукало, набегавший 37 матчей за сборную, никогда не уступал Эйре.

1989 Iwan Tukalo Hat-Trick

Scotland vs Ireland pic.twitter.com/42NbTiHWPP — APSM Rugby Channel ???? (@ApsmRugby) November 10, 2023

Более того, один из его голов в матче с ирландцами в 1987-м в Эдинбурге до сих пор считают едва ли не лучшим в истории игры.

Также и гениальный тренер Джим Телфер по завершении карьеры при выборе исторической сборной Шотландии включил в нее Тукало, чем того ошарашил:

"Я всегда считал себя лишь подмастерьем. Но если я ему так понравился — значит, я что-то да и делал правильно!"

Еще бы. В 1990-м Тукало был звездой команды, которая принесла Шотландии на данный момент последний Гранд Слэм. И кого победили в последнем туре? Англию!

Тукало считает, что "Львов" подвела их самоуверенность. Жены и подруги игроков фотографировались возле кубка еще до старта матча; никто не сомневался, что они его заберут. А еще вспоминает невероятный шум на трибунах — было сложно докричаться до партнера, который стоял в трех метрах.

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Конечно, он докричался.

А в 2020-м собрал ту команду, чтобы отпраздновать 30-летие великой победы.

Тем временем пока Иван громил англичан, в СССР началась Перестройка, и его дядя смог уехать в Эдинбург — встретиться с братом.

"Они не виделись 40 лет, и это было очень щемяще. При этом дядя все еще волновался по поводу репрессий, поэтому не рассказывал всего, что произошло. Мы дали ему мою регбийную сумку набитую брендовой одеждой, а еще немного техники и сто долларов, чтобы подкупить таможенника и провезти это через границу. Продав все, он получил больше, чем мог заработать за два года. За эти деньги он смог достроить дом".

Собственно, вот Иван Тукало возле дома дяди, который умер незадолго до его приезда в Нижнев.



Фото: theferret.scot Фото: theferret.scot

Что же касается отца Ивана, то тот умер ближе к 1990-му из-за проблем с сердцем — шунтирование, к сожалению, опоздало.

"Отец говорил, что гадалка во Львове предсказала ему, что он уйдет и никогда не вернется, и именно поэтому я чувствую, что должен там побывать вместо него", - говорил Тукало в 2019-м.

Ну, а уже после осады россиянами Киева Иван увлекся новостями, включился в волонтерскую помощь ВСУ, а там познакомился с Jeeps for Peace, которые регулярно возили в Украину машины.

"Я сказал Стюарту Форду, который руководит организацией, что мой папа из маленького села Нижнев, и наступила тишина. "Иван, мы проезжаем это село", - таким был ответ".

Тогда-то Тукало и собрал старых друзей, чтобы выполнить клятву. Машины, лекарства, генераторы, запчасти; Гордон Хантер даже собственный внедорожник 4х4 пожертвовал ВСУ.

"Я знаю Тукса почти 40 лет. Я бы все сделал, чтобы он попал, куда хотел".



Тукало с тетей Параской. Фото: theferret.scot Тукало с тетей Параской. Фото: theferret.scot

***

Конечно, он попал.

Они проехали пять стран за три дня, а остановились аж в Коломые.

"В новостях вам рассказывают количество убитых и события на фронте, но ничто не готовит вас к увиденному. На кладбище во Львове множество лиц, возрастом как мой сын или еще моложе. Возле одного я не выдержал и расплакался. Нам сказали, что это в каждом городе Украины теперь так. Я это постоянно вспоминаю".

На вопрос, вернется ли, Иван заверил, что обязательно.

А еще набрал в Нижневе обычной земли — чтобы привезти для папы кусочек Украины.

During yesterday's opening of the new Ukraine Welcome Hub, Council Leader @cllrcammyday and @ScotSecofState met @Scotlandteam legend Iwan Tukalo ????



Iwan was volunteering at the adjacent aid warehouse ????????????????????????????????????



Find out more here: https://t.co/hqWrLPhsU7 pic.twitter.com/iRh2b2NH8r — The City of Edinburgh Council (@Edinburgh_CC) November 24, 2023

Трогательная картина, ведь и сам Тукало в каком-то смысле осколок нашей нации, отбитый войной и занесенный к чужому берегу.

Сколько их таких по миру? И сколько появится новых после 2022-го?

Тем временем Финли Колдер, который за всем этим наблюдал, уже дома сделал вывод: