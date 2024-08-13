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Барселона впервые с 2012 года не выиграла Кубок Гампера

Общие новости

Успешная серия закончилась

Барселона впервые с 2012 года не выиграла Кубок Гампера

Фото - REUTERS / Bruna Casas

Новина українською

В розыгрыше очередного трофея имени основателя каталонского клуба "сине-гранатовые" разгромно уступили "Монако" – 0:3. Команда из княжества забила все мячи после перерыва.

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В период с 2010 по 2023-й "блаугранас" проиграли матч за Кубок Гампера только в 2012-м, когда "Сампдория" праздновала победу 1:0.

Турнир проводят с 1966 года. В нем принимали участие в совокупности 73 коллектива. "Монако" стал 13-м клубом, который добавил трофей в свою коллекцию. "Барселона" уступила только в седьмом финале соревнований.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
13.08.2024 в 03:38
лузери...
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1
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Комментарии 3
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Просто Квашин (Харків)
13.08.2024 в 03:38
лузери...
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0
1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.08.2024 в 03:15
"Барселона" уступила только в седьмом финале соревнований Какой финал? До этого групповой турнир был?
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2
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жажа_the_best (Харьков)
13.08.2024 в 03:40
сдохни пи4дар!!!
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