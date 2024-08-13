Барселона впервые с 2012 года не выиграла Кубок Гампера
Успешная серия закончилась
Фото - REUTERS / Bruna Casas
В розыгрыше очередного трофея имени основателя каталонского клуба "сине-гранатовые" разгромно уступили "Монако" – 0:3. Команда из княжества забила все мячи после перерыва.
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В период с 2010 по 2023-й "блаугранас" проиграли матч за Кубок Гампера только в 2012-м, когда "Сампдория" праздновала победу 1:0.
Турнир проводят с 1966 года. В нем принимали участие в совокупности 73 коллектива. "Монако" стал 13-м клубом, который добавил трофей в свою коллекцию. "Барселона" уступила только в седьмом финале соревнований.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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Просто Квашин (Харків)
13.08.2024 в 03:38
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