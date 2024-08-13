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Новичок Видзева напал на тренера из-за отсутствия футболиста в составе на матч. Игрок сломал руку

Общие новости

Курьезный эпизод в польском футболе

Новичок Видзева напал на тренера из-за отсутствия футболиста в составе на матч. Игрок сломал руку

Фото - Martyna Kowalska / Widzew.com

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Саид Хамулич в июле вернулся в Польшу. Ранее форвард выступал в "Стали" (Мелец). Сейчас у него контракт с "Тулузой" и он присоединился к "Видзеву" на правах аренды.

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Матч 3-го тура чемпионата страны босниец провел на скамейке запасных. Наставник команды Даниэль Мышливец решил не включать его в состав и на игру 11 августа против "Шленска". Нападающий возмутился и набросился на главного тренера.

В порыве эмоций он ударил в дверь. В итоге – перелом кости пальца руки. Лишь в начале августа Саид восстановился после травмы, из-за которой выбыл почти на 4 месяца.

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Источник:
Мeczyki, Футбол. Конкурент
Опубликовал: Александр Симченко
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