Топ-50 клубных тренеров современности: в рейтинге ESPN оказались 2 специалиста с опытом в УПЛ
Они оба работали в Шахтере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный портал подготовил список лучших наставников в клубном футболе на сегодняшний день. В топ-3 входят Пеп Гвардиола, Карло Анчелотти и Юрген Клопп.
Другими участниками ведущей десятки стали Микель Артета, Хаби Алонсо, Луис Энрике, Симоне Индзаги, Джан Пьеро Гасперини, Маурисио Почеттино и Эрнесто Вальверде.
Не обошлось в списке и без бывших представителей УПЛ. Паулу Фонсека занимает 29-е место, а Роберто де Дзерби оказался чуть ниже – на 33-м месте.
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Источник:ESPN
Опубликовал: Александр Симченко
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