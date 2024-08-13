Топ-50 клубных тренеров современности: в рейтинге ESPN оказались 2 специалиста с опытом в УПЛ

Спортивный портал подготовил список лучших наставников в клубном футболе на сегодняшний день. В топ-3 входят Пеп Гвардиола, Карло Анчелотти и Юрген Клопп.

Другими участниками ведущей десятки стали Микель Артета, Хаби Алонсо, Луис Энрике, Симоне Индзаги, Джан Пьеро Гасперини, Маурисио Почеттино и Эрнесто Вальверде.

Не обошлось в списке и без бывших представителей УПЛ. Паулу Фонсека занимает 29-е место, а Роберто де Дзерби оказался чуть ниже – на 33-м месте.