Полузащитник Тоттенхэма записал видео с употреблением запрещенной смеси в Великобритании

Ив Биссума вместе с друзьями развлекался на вечеринке. Чтобы поддержать уровень веселья, малиец начал употреблять оксид азота ("веселящий газ"). Он снял видео и опубликовал ролик в своем Snapchat.

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Веселящий газ – это смесь закиси азота и кислорода, которая в малой концентрации вызывает у человека расслабление, комфорт, снижает уровень беспокойства и страха. Под действием веселящего газа пациент находится в состоянии похожем на поверхностный сон.

В прошлом году его употребление признали незаконным в Великобритании, а нарушителям грозят штрафы и лишение свободы до двух лет. Биссума уже извинился за этот поступок.