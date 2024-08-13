Бывший тренер Зари нашел новый клуб в Сербии

Бывший главный тренер "Зари" Ненад Лалатович трудоустроился в новой команде.

46-летний специалист возглавил "Младост" Лучани, сообщает клубная пресс-служба. На этой должности он сменил Деяна Йоксимовича.

Напомним, Лалатович возглавил луганский клуб прошлым летом, но проработал с командой два месяца. В ноябре 2023 года он перебрался в "Спартак" из Суботицы, однако покинул свой пост в апреле 2024.

В послужном списке Лалатовича множество сербских клубов, таких как "Срем", "Пролетер", "Вождовац", "Напредак", "Црвена Звезда", Младост" (Нови-Сад) и другие.