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Бывший тренер Зари нашел новый клуб в Сербии

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Специалист нашел новое место работы

Бывший тренер Зари нашел новый клуб в Сербии

Фото: FK Mladost Lučani

Новина українською

Бывший главный тренер "Зари" Ненад Лалатович трудоустроился в новой команде.

46-летний специалист возглавил "Младост" Лучани, сообщает клубная пресс-служба. На этой должности он сменил Деяна Йоксимовича.

Напомним, Лалатович возглавил луганский клуб прошлым летом, но проработал с командой два месяца. В ноябре 2023 года он перебрался в "Спартак" из Суботицы, однако покинул свой пост в апреле 2024.

В послужном списке Лалатовича множество сербских клубов, таких как "Срем", "Пролетер", "Вождовац", "Напредак", "Црвена Звезда", Младост" (Нови-Сад) и другие.

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Источник:
FK Mladost Lučani
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
13.08.2024 в 13:44
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
13.08.2024 в 13:44
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассматривается в США как подходящий кандидат на замену Владимиру Зеленскому, это позволит Западу лучше подготовиться к переговорам расией..
Ответить
0
1

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