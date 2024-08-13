  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Один из самых авторитетных арбитров ФИФА будет работать на России

Общие новости

После завершения активной судейской карьеры Даниэле Орсато подался на заработки на Россию

Один из самых авторитетных арбитров ФИФА будет работать на России

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из самых авторитетных арбитров ФИФА, итальянец Даниэле Орсато, после завершения карьеры будет работать на России.

Читайте также"Санкционное давление усиливается". Президент РФС поплакался об изоляции российского футбола

Рефери вошел в состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС), сообщает официальный сайт самого РФС.

48-летний Орсато начал свою карьеру арбитра в возрасте 17 лет. В 2010 году он стал арбитром ФИФА.

В 2020 году Орсато был главным арбитром финала Лиги чемпионов, в котором встречались "ПСЖ" и "Бавария". В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала итальянского арбитра лучшим судьей года.

Также Орсато работал на Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024. После последнего он завершил активную судейскую карьеру.

По теме
yellow-arrow
Бывший тренер Зари нашел новый клуб в Сербии
yellow-arrow
Дивизия Галичина, регбийный Гранд Слэм и авто для ВСУ: как сын украинца стал звездой в Шотландии
yellow-arrow
Топ-50 клубных тренеров современности: в рейтинге ESPN оказались 2 специалиста с опытом в УПЛ
Даниэле Орсато война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
13.08.2024 в 17:56
Довб0йоб, викреслюємо
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Romerik (YNWA)
13.08.2024 в 17:56
Довб0йоб, викреслюємо
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости