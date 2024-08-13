Один из самых авторитетных арбитров ФИФА будет работать на России
После завершения активной судейской карьеры Даниэле Орсато подался на заработки на Россию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из самых авторитетных арбитров ФИФА, итальянец Даниэле Орсато, после завершения карьеры будет работать на России.
Рефери вошел в состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС), сообщает официальный сайт самого РФС.
48-летний Орсато начал свою карьеру арбитра в возрасте 17 лет. В 2010 году он стал арбитром ФИФА.
В 2020 году Орсато был главным арбитром финала Лиги чемпионов, в котором встречались "ПСЖ" и "Бавария". В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала итальянского арбитра лучшим судьей года.
Также Орсато работал на Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024. После последнего он завершил активную судейскую карьеру.
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