Большая победа Динамо в Шотландии, вылет Моуриньо, отставка Ротаня. Главные новости за 13 августа

Команда Александра Шовковского после домашней ничьи 1:1 собралась и в Глазго не оставила шансов местным "Рейнджерс" - 2:0. Оба мяча "Динамо" забило в концовке матча — отметились Пихаленок и Волошин. Таким образом, чтобы попасть в группу ЛЧ киевлянам надо преодолеть еще один, последний раунд отбора.

Соперником "Динамо" в 4-м раунде будет "РБ Зальцбург", который на нервах (3:3) прошел "Твенте". Кроме того, отмечаем вылет "Фенербахче" Жозе Моуриньо от "Лилля"; успехи чехов из "Спарты" и "Славии", а также их соседа — словацкого "Слована"; победы скандинавов "Буде-Глимт" и "Мальме", а еще исторические 7:2 "Карабаха" против "Лудогорца".

У него истек контракт, и его не продлили. Ротань тренировал Украину U-21 с 2018 года, успешно выступил на Евро, вывел команду на Олимпиаду, а 15 игроков молодежки за время его работы дебютировали во взрослой сборной. Теперь специалист сконцентрируется на своей клубной работе — в "Александрии".

Об этом пишет AS. Якобы каталонскому клубу на протяжении лета приходили предложения по Виктору, но "Жирона" их отклоняла даже не сообщая об этом украинца. Естественно, у Цыганкова возникли вопросы — и это может навредить отношениям клуба и игрока перед стартом Ла Лиги.

Еще два матча второго предварительного раунда были сыграны в украинской глубинке, и оба завершились сенсационно. "Кудровка" из Черниговской области перестреляла представителя УПЛ "Левый берег" - 3:2, а "Олимпия" из полтавских Савинцев оказалась сильнее завсегдатая Первой лиги "Горняка-Спорт" - 4:2.

"Бавария" получила за де Лигта и Мазрауи 45 и 15 млн евро соответственно. И, да — ранее оба выступали за "Аякс", который возглавлял... нынешний тренер "МЮ" Эрик тен Хаг — то есть, несложно угадать инициатора сделок. Тем временем фулбек Аарон Уан-Биссака за 15 млн фунтов присоединился к "Вест Хэму".