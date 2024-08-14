Большая победа Динамо в Шотландии, вылет Моуриньо, отставка Ротаня. Главные новости за 13 августа
Киевляне показали качественный футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Craig Williamson/SNS Group
“Динамо" одолело "Рейнджерс" в квалификации ЛЧ
Команда Александра Шовковского после домашней ничьи 1:1 собралась и в Глазго не оставила шансов местным "Рейнджерс" - 2:0. Оба мяча "Динамо" забило в концовке матча — отметились Пихаленок и Волошин. Таким образом, чтобы попасть в группу ЛЧ киевлянам надо преодолеть еще один, последний раунд отбора.
Остальная ЛЧ: вылет Моуриньо, успехи чехов, "Зальцбург" сильнее "Твенте"
Соперником "Динамо" в 4-м раунде будет "РБ Зальцбург", который на нервах (3:3) прошел "Твенте". Кроме того, отмечаем вылет "Фенербахче" Жозе Моуриньо от "Лилля"; успехи чехов из "Спарты" и "Славии", а также их соседа — словацкого "Слована"; победы скандинавов "Буде-Глимт" и "Мальме", а еще исторические 7:2 "Карабаха" против "Лудогорца".
Ротань покинул пост тренера молодежной сборной Украины
У него истек контракт, и его не продлили. Ротань тренировал Украину U-21 с 2018 года, успешно выступил на Евро, вывел команду на Олимпиаду, а 15 игроков молодежки за время его работы дебютировали во взрослой сборной. Теперь специалист сконцентрируется на своей клубной работе — в "Александрии".
Цыганков зол на "Жирону": не рассказали о предложениях
Об этом пишет AS. Якобы каталонскому клубу на протяжении лета приходили предложения по Виктору, но "Жирона" их отклоняла даже не сообщая об этом украинца. Естественно, у Цыганкова возникли вопросы — и это может навредить отношениям клуба и игрока перед стартом Ла Лиги.
Кубок Украины: вылеты "Левого берега" и "Горняка-Спорт"
Еще два матча второго предварительного раунда были сыграны в украинской глубинке, и оба завершились сенсационно. "Кудровка" из Черниговской области перестреляла представителя УПЛ "Левый берег" - 3:2, а "Олимпия" из полтавских Савинцев оказалась сильнее завсегдатая Первой лиги "Горняка-Спорт" - 4:2.
Трансферный день "МЮ": подписали де Лигта и Мазрауи, продали Уан-Биссаку
"Бавария" получила за де Лигта и Мазрауи 45 и 15 млн евро соответственно. И, да — ранее оба выступали за "Аякс", который возглавлял... нынешний тренер "МЮ" Эрик тен Хаг — то есть, несложно угадать инициатора сделок. Тем временем фулбек Аарон Уан-Биссака за 15 млн фунтов присоединился к "Вест Хэму".
Популярное сейчас
- Динамо (Киев) до сих пор в игре. Сформировались все пары плей-офф раунда квалификации ЛЧ. Дальше – основной этап
- Квалификация ЛЧ. Рейнджерс - Динамо 0:2. Замены Шовковского решили судьбу напряженного матча
- Беленюк не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев в Киеве. Ранее Жан проиграл на выборах президента НОК
- Эвертон - Рома 1:1. Дерби украинцев в контрольном матче завершилось вничью
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- ЛЧ. Динамо сыграет с австрийцами, дальше - без Моуринью, шоу от Карабаха