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Реал Мадрид - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок УЕФА

Общие новости

Реал – Аталанта: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Реал Мадрид - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок УЕФА

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Еще один обычный, банальный день в офисе. Прийти, выполнить до автоматизма знакомую работу, взять Кубок, положить его в шкаф, пойти домой. Ничего особенного для "Реала". Вот только "Аталанта" известна как команда, умеющая переворачивать вверх ногами именно самые фешенебельные офисы.

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Суперкубок Европы

14 августа 2024 года. Варшава, "Стадион Народовы"

"Реал" Мадрид 22:00 "Аталанта"

Видеотрансляция – Megogo, Megogo Футбол 1

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Телетрансляція матчу Реал Мадрид - Аталанта
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