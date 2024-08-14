Реал Мадрид - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок УЕФА

Еще один обычный, банальный день в офисе. Прийти, выполнить до автоматизма знакомую работу, взять Кубок, положить его в шкаф, пойти домой. Ничего особенного для "Реала". Вот только "Аталанта" известна как команда, умеющая переворачивать вверх ногами именно самые фешенебельные офисы.

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Суперкубок Европы

14 августа 2024 года. Варшава, "Стадион Народовы"

"Реал" Мадрид 22:00 "Аталанта"

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