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Официально: Брозович объявил о завершении своей международной карьеры

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Футболист сыграл за сборную Хорватии 99 матчей

Официально: Брозович объявил о завершении своей международной карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Хорватский полузащитник Марцело Брозович официально объявил о завершении своей международной карьеры.

"Вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы понять, что я не очень люблю много говорить, поэтому для этого прощального письма хватит лишь одной цифры.

99.

Именно столько раз я имел честь играть за национальную сборную Хорватии по футболу, и с этим числом я завершу свою международную карьеру.

Я чувствую, что с Хорватией я пережил и достиг всего, о чем только мог мечтать, и настало время для новых шагов.

99 матчей", - сказал Брозович.

Марцело дебютировал за национальную команду в 2014 году. За это время полузащитник провел 99 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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