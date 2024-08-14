Официально: Брозович объявил о завершении своей международной карьеры
Футболист сыграл за сборную Хорватии 99 матчей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский полузащитник Марцело Брозович официально объявил о завершении своей международной карьеры.
"Вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы понять, что я не очень люблю много говорить, поэтому для этого прощального письма хватит лишь одной цифры.
99.
Именно столько раз я имел честь играть за национальную сборную Хорватии по футболу, и с этим числом я завершу свою международную карьеру.
Я чувствую, что с Хорватией я пережил и достиг всего, о чем только мог мечтать, и настало время для новых шагов.
99 матчей", - сказал Брозович.
???? percent of effort, energy, power, and passion! ????????????#HvalaBroz #Family #Vatreni❤️???? pic.twitter.com/2CAUJp5SwN— HNS (@HNS_CFF) August 14, 2024
Марцело дебютировал за национальную команду в 2014 году. За это время полузащитник провел 99 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.
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