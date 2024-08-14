Официально: Брозович объявил о завершении своей международной карьеры

Хорватский полузащитник Марцело Брозович официально объявил о завершении своей международной карьеры.

"Вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы понять, что я не очень люблю много говорить, поэтому для этого прощального письма хватит лишь одной цифры.

99.

Именно столько раз я имел честь играть за национальную сборную Хорватии по футболу, и с этим числом я завершу свою международную карьеру.

Я чувствую, что с Хорватией я пережил и достиг всего, о чем только мог мечтать, и настало время для новых шагов.

99 матчей", - сказал Брозович.