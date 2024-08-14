Опытный защитник "Жироны" Дейли Блинд решил завершить карьеру в национальной сборной Нидерландов.

"Для меня было честью 108 раз надевать футболку национальной сборной. Представлять свою страну - это наивысшее достижение для меня как для игрока. На протяжении одиннадцати лет я отдавал все свои силы, чтобы продолжать носить эту прекрасную футболку оранжевых.

Подрастает новое, талантливое поколение, поэтому пришло время полностью сосредоточиться на моем клубе и моей семье. Еще раз скажу, для меня это была большая честь! Это были удивительные годы, и я хочу поблагодарить тренеров, персонал, товарищей по команде и, конечно же, болельщиков! Я буду скучать по этому и по всем вам. Спасибо вам всем", - сказал Блинд.