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Блинд решил завершить карьеру в национальной сборной Нидерландов

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Это были удивительные годы (с)

Блинд решил завершить карьеру в национальной сборной Нидерландов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Опытный защитник "Жироны" Дейли Блинд решил завершить карьеру в национальной сборной Нидерландов.

"Для меня было честью 108 раз надевать футболку национальной сборной. Представлять свою страну - это наивысшее достижение для меня как для игрока. На протяжении одиннадцати лет я отдавал все свои силы, чтобы продолжать носить эту прекрасную футболку оранжевых.

Подрастает новое, талантливое поколение, поэтому пришло время полностью сосредоточиться на моем клубе и моей семье. Еще раз скажу, для меня это была большая честь! Это были удивительные годы, и я хочу поблагодарить тренеров, персонал, товарищей по команде и, конечно же, болельщиков! Я буду скучать по этому и по всем вам. Спасибо вам всем", - сказал Блинд.

Дейли дебютировал за сборную Нидерландов 6 февраля 2013 года. За это время защитник забил 3 гола и отдал 15 ассистов в 108 матчах.

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