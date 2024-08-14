Блинд решил завершить карьеру в национальной сборной Нидерландов
Это были удивительные годы (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный защитник "Жироны" Дейли Блинд решил завершить карьеру в национальной сборной Нидерландов.
"Для меня было честью 108 раз надевать футболку национальной сборной. Представлять свою страну - это наивысшее достижение для меня как для игрока. На протяжении одиннадцати лет я отдавал все свои силы, чтобы продолжать носить эту прекрасную футболку оранжевых.
Подрастает новое, талантливое поколение, поэтому пришло время полностью сосредоточиться на моем клубе и моей семье. Еще раз скажу, для меня это была большая честь! Это были удивительные годы, и я хочу поблагодарить тренеров, персонал, товарищей по команде и, конечно же, болельщиков! Я буду скучать по этому и по всем вам. Спасибо вам всем", - сказал Блинд.
Het was een eer om het Oranje-shirt 108 keer aan te mogen trekken, voor mij is dat het hoogst haalbare als speler: je land vertegenwoordigen. Elf jaar lang heb ik er alles aan gedaan om dat prachtige Oranje-shirt aan te mogen blijven trekken. Het heeft mij zoveel gebracht, zoveel… pic.twitter.com/bTnVJRyApb— Daley Blind (@BlindDaley) August 14, 2024
Дейли дебютировал за сборную Нидерландов 6 февраля 2013 года. За это время защитник забил 3 гола и отдал 15 ассистов в 108 матчах.
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