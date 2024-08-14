В Италии пишут, что экс-арбитр Орсато отказался работать на РФС, на России эту информацию опровергают

Не так давно Российский футбольный союз (РФС), объявил о том, что один из самых авторитетных арбитров ФИФА итальянец Даниэле Орсато после завершения карьеры будет работать на России.

РФС сообщил, что он войдет в состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза.

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Впрочем, через пару дней авторитетная итальянская La Gazzetta dello Sport сообщила, что специалист действительно сначала согласился на такое предложение, в частности, из-за дружбы с бывшим сербским судьей Милорадом Мажичем, который также входит в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Однако после шумихи в СМИ и размышлений решил отказаться от этой работы.

Впрочем, в России стоят на своем, и пишут о том, что Орсато не отказывался от работы.

Как сообщает российский инсайдер Иван Карпов со ссылкой на РФС, информация о том, что рефери отказался от работы – неверна.

Карпов пишет, что работа в комиссии подразумевает частичную занятость. Рефери разрешено одновременно работать в нескольких местах и он якобы официально не отказывался от должности.

48-летний Орсато начал свою карьеру арбитра в возрасте 17 лет. В 2010 году он стал арбитром ФИФА.

В 2020 году Орсато был главным арбитром финала Лиги чемпионов, в котором встречались "ПСЖ" и "Бавария". В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала итальянского арбитра лучшим судьей года.

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Также Орсато работал на Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024. После последнего он завершил активную судейскую карьеру.