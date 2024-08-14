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В Италии пишут, что экс-арбитр Орсато отказался работать на РФС, на России эту информацию опровергают

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Информация о работе Орсато на России вызвала серьезный информационный поток в СМИ

В Италии пишут, что экс-арбитр Орсато отказался работать на РФС, на России эту информацию опровергают

фото из свободных источников

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Не так давно Российский футбольный союз (РФС), объявил о том, что один из самых авторитетных арбитров ФИФА итальянец Даниэле Орсато после завершения карьеры будет работать на России.

РФС сообщил, что он войдет в состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза.

Читайте такжеОдин из самых авторитетных арбитров ФИФА будет работать на России

Впрочем, через пару дней авторитетная итальянская La Gazzetta dello Sport сообщила, что специалист действительно сначала согласился на такое предложение, в частности, из-за дружбы с бывшим сербским судьей Милорадом Мажичем, который также входит в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Однако после шумихи в СМИ и размышлений решил отказаться от этой работы.

Впрочем, в России стоят на своем, и пишут о том, что Орсато не отказывался от работы.

Как сообщает российский инсайдер Иван Карпов со ссылкой на РФС, информация о том, что рефери отказался от работы – неверна.

Карпов пишет, что работа в комиссии подразумевает частичную занятость. Рефери разрешено одновременно работать в нескольких местах и он якобы официально не отказывался от должности.

48-летний Орсато начал свою карьеру арбитра в возрасте 17 лет. В 2010 году он стал арбитром ФИФА.

В 2020 году Орсато был главным арбитром финала Лиги чемпионов, в котором встречались "ПСЖ" и "Бавария". В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала итальянского арбитра лучшим судьей года.

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Также Орсато работал на Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024. После последнего он завершил активную судейскую карьеру.

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Даниэле Орсато
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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