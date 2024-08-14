В Италии пишут, что экс-арбитр Орсато отказался работать на РФС, на России эту информацию опровергают
Информация о работе Орсато на России вызвала серьезный информационный поток в СМИ
фото из свободных источников
Не так давно Российский футбольный союз (РФС), объявил о том, что один из самых авторитетных арбитров ФИФА итальянец Даниэле Орсато после завершения карьеры будет работать на России.
РФС сообщил, что он войдет в состав экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза.
Впрочем, через пару дней авторитетная итальянская La Gazzetta dello Sport сообщила, что специалист действительно сначала согласился на такое предложение, в частности, из-за дружбы с бывшим сербским судьей Милорадом Мажичем, который также входит в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Однако после шумихи в СМИ и размышлений решил отказаться от этой работы.
Впрочем, в России стоят на своем, и пишут о том, что Орсато не отказывался от работы.
Как сообщает российский инсайдер Иван Карпов со ссылкой на РФС, информация о том, что рефери отказался от работы – неверна.
Карпов пишет, что работа в комиссии подразумевает частичную занятость. Рефери разрешено одновременно работать в нескольких местах и он якобы официально не отказывался от должности.
48-летний Орсато начал свою карьеру арбитра в возрасте 17 лет. В 2010 году он стал арбитром ФИФА.
В 2020 году Орсато был главным арбитром финала Лиги чемпионов, в котором встречались "ПСЖ" и "Бавария". В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала итальянского арбитра лучшим судьей года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также Орсато работал на Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024. После последнего он завершил активную судейскую карьеру.
Популярное сейчас
- Стартуют клубы УПЛ. Состоялась жеребьевка 3-го этапа Кубка Украины
- УЕФА утвердил даты и время начала матчей Динамо с Зальцбургом
- Срна отреагировал на победу Динамо в матче с Рейнджерс
- Квалификация ЛЧ. Рейнджерс - Динамо 0:2. Замены Шовковского решили судьбу напряженного матча
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Ребров поздравил Динамо с выходом в плей-офф квалификации ЛЧ