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Установил рекорд. Роналду помог Аль-Насру выйти в финал Суперкубка Саудовской Аравии

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Криштиану забил во втором тайме поединка

Установил рекорд. Роналду помог Аль-Насру выйти в финал Суперкубка Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

14 августа в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии "Аль-Наср" сыграл против "Аль-Таавуна" (0:2).

"Аль-Наср" вышел вперед на 8-й минуте поединка благодаря голу Аймана Яхьи, которому ассистировал Криштиану Роналду. В начале второго тайма удвоил преимущество команды именно Роналду.

Кроме того, Криштиану стал первым игроком в истории, который забил хотя бы один гол в 23 сезонах подряд.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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