Установил рекорд. Роналду помог Аль-Насру выйти в финал Суперкубка Саудовской Аравии
Криштиану забил во втором тайме поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
14 августа в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии "Аль-Наср" сыграл против "Аль-Таавуна" (0:2).
"Аль-Наср" вышел вперед на 8-й минуте поединка благодаря голу Аймана Яхьи, которому ассистировал Криштиану Роналду. В начале второго тайма удвоил преимущество команды именно Роналду.
⌛️ || Full time, @AlNassrFC 2:0 #AlTaawoun— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 14, 2024
Ayman ⚽️
Ronaldo ⚽️ pic.twitter.com/Mfv1yaeVDo
Кроме того, Криштиану стал первым игроком в истории, который забил хотя бы один гол в 23 сезонах подряд.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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