Ударный дебют Мбаппе и минус конкурент для Довбика. Главные новости за 14 августа
UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 14 августа
Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 14 августа.
Реал берет Суперкубок
"Реал" начал сезон с выигранного титула. В матче за Суперкубок УЕФА мадридцы обыграли "Аталанту". Лунин отсидел игру в запасе, в то время как Килиан Мбаппе отметился голом в дебютном матче за Мадрид.
Ответка в Зальцбурге
Стали известны даты проведения матчей "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов. В финальном раунде отбора киевляне сыграют против "РБ Зальцбурга" 21-го и 27-го августа. Ответный матч пройдет в Австрии.
МЮ переподписал капитана
Бруну Фернандеш останется на "Олд Траффорд". У капитана МЮ оставался год по контракту, но стороны договорились о новой сделке. Напомним, португалец выступает за "Юнайтед" с 2020 года.
Юве остался без первого номера
"Ювентус" расторг контракт с Войцехом Щенсны по обоюдному согласию. Таким образом туринцы существенно разгрузили зарплатную ведомость, но одновременно остались без многолетнего номера 1. Поляк играл за "Юве" с 2017-го года.
Дибала покидает Рим
Дибалу нельзя было рассматривать прямым конкурентом Артема Довбика, но на игровое время украинца мог бы и повлиять. Впрочем, похоже, что аргентинец уже не станет помехой, ведь Пауло договорился о контракте с новичком высшего дивизиона Саудовской Аравии. Сделка близка к завершению.
Жеребьевка Кубка Украины
В среду состоялась жеребьевка Кубка Украины. Своих соперников по третьему предварительному раунде узнало 16 команд, включая 7 представителей элиты. Предварительно матчи запланированы на 21 августа.
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