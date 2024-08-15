Гол и ассист Роналду. Аль-Таавун - Аль-Наср 0:2. Видео голов и обзор матча
Первые результативные действия после возвращения с отпуска
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Наср" обыграл "Аль-Таавун" (2:0) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.
Первый забитый мяч на свой счёт после ассиста Криштиану Роналду на свой счёт записал Айман Яхья, а вторым голом отметился уже сам 39-летний португалец.
В финале турнира "Аль-Наср" сыграет против "Аль-Хиляля".
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
"Аль-Таавун" – "Аль-Наср" – 0:2
Голы: Яхья 8, Роналду 57
Удаление: Брозович 90+3
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Источник:Al Nassr
Опубликовал: Александр Бураков
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