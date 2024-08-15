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Гол и ассист Роналду. Аль-Таавун - Аль-Наср 0:2. Видео голов и обзор матча

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Первые результативные действия после возвращения с отпуска

Гол и ассист Роналду. Аль-Таавун - Аль-Наср 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аль-Наср" обыграл "Аль-Таавун" (2:0) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.

Первый забитый мяч на свой счёт после ассиста Криштиану Роналду на свой счёт записал Айман Яхья, а вторым голом отметился уже сам 39-летний португалец.

В финале турнира "Аль-Наср" сыграет против "Аль-Хиляля".

Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала

"Аль-Таавун" – "Аль-Наср" – 0:2

Голы: Яхья 8, Роналду 57

Удаление: Брозович 90+3

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Источник:
Al Nassr
Опубликовал: Александр Бураков
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