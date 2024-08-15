Почеттино согласился возглавить сборную США - The Athletic
Новый опыт для известного специалиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино готов занять должность главного тренера сборной США. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
Напомним, в июле американская национальная команда прекратила сотрудничество с Греггом Берхалтером, который возглавлял "звёздно-полосатых" с 2018 по 2022 год, а затем с лета 2023-го. Последней каплей для Федерации футбола страны стал невыход из группы на домашнем Кубке Америки-2024.
Последним местом работы Почеттино был "Челси". Ранее 52-летний специалист также находился у руля "ПСЖ", "Тоттенхэма", "Саутгемптона" и "Эспаньола".
???? Mauricio Pochettino agrees to become USA head coach. Argentine top target to succeed Gregg Berhalter in #USMNT role heading towards 2026 World Cup. 52yo worked with US Soccer sporting director Matt Crocker at Southampton @TheAthleticFC after US reports https://t.co/aOufvnFvQj— David Ornstein (@David_Ornstein) August 15, 2024
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