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Почеттино согласился возглавить сборную США - The Athletic

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Новый опыт для известного специалиста

Почеттино согласился возглавить сборную США - The Athletic

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино готов занять должность главного тренера сборной США. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Напомним, в июле американская национальная команда прекратила сотрудничество с Греггом Берхалтером, который возглавлял "звёздно-полосатых" с 2018 по 2022 год, а затем с лета 2023-го. Последней каплей для Федерации футбола страны стал невыход из группы на домашнем Кубке Америки-2024.

Последним местом работы Почеттино был "Челси". Ранее 52-летний специалист также находился у руля "ПСЖ", "Тоттенхэма", "Саутгемптона" и "Эспаньола".

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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