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Экс-арбитр Орсато: Я был очень польщён за приглашение на работу в России, но отказался из-за этических принципов

Общие новости

Объяснение своего отказа

Экс-арбитр Орсато: Я был очень польщён за приглашение на работу в России, но отказался из-за этических принципов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший итальянский арбитр Даниэле Орсато развеял слухи относительно своего возможного трудоустройства в Российском футбольном союзе (РФС).

"Собираюсь ли я ехать в Россию? Вообще нет. Меня попросили сотрудничать в качестве эксперта по арбитражу с РФС в рамках высокотехнической группы. Я был очень польщён приглашением.

Однако в свете текущей социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался, как на поле, так и за его пределами, я решил не соглашаться", - приводит слова Орсато Reppublica.

В 2020-м году Орсато был признан лучшим арбитром года. После чемпионата Европы-2024 Даниэле завершил свою судейскую карьеру в возрасте 48 лет.

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Источник:
Repubblica
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
15.08.2024 в 15:33
Браво чувак, ти - кращий ! Хай катсапи куй смокчуть, вони в цьому профі... !!!
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Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
15.08.2024 в 15:33
Браво чувак, ти - кращий ! Хай катсапи куй смокчуть, вони в цьому профі... !!!
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
15.08.2024 в 14:23
Що ж ти фраєр здав назад? Дуже вдячний він бл'я є
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