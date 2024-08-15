Экс-арбитр Орсато: Я был очень польщён за приглашение на работу в России, но отказался из-за этических принципов

Бывший итальянский арбитр Даниэле Орсато развеял слухи относительно своего возможного трудоустройства в Российском футбольном союзе (РФС).

"Собираюсь ли я ехать в Россию? Вообще нет. Меня попросили сотрудничать в качестве эксперта по арбитражу с РФС в рамках высокотехнической группы. Я был очень польщён приглашением.

Однако в свете текущей социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался, как на поле, так и за его пределами, я решил не соглашаться", - приводит слова Орсато Reppublica.