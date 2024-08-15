Экс-арбитр Орсато: Я был очень польщён за приглашение на работу в России, но отказался из-за этических принципов
Объяснение своего отказа
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Бывший итальянский арбитр Даниэле Орсато развеял слухи относительно своего возможного трудоустройства в Российском футбольном союзе (РФС).
"Собираюсь ли я ехать в Россию? Вообще нет. Меня попросили сотрудничать в качестве эксперта по арбитражу с РФС в рамках высокотехнической группы. Я был очень польщён приглашением.
Однако в свете текущей социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался, как на поле, так и за его пределами, я решил не соглашаться", - приводит слова Орсато Reppublica.
В 2020-м году Орсато был признан лучшим арбитром года. После чемпионата Европы-2024 Даниэле завершил свою судейскую карьеру в возрасте 48 лет.
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