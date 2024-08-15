Экс-хавбек Динамо близок к возвращению в своей бывший клуб

Экс-хавбек "Динамо" Беньямин Вербич, выступающий ныне за "Панатинаикос", в ближайшее время, вероятно, вернется в датский "Копенгаген".

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Ранее была информаци, что в "Панатинакикосе" на Вербича больше не рассчитывают, а сам футболист в интервью датскому изданию Tipsbladet уже подтвердил, что заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.

Ранее 30-летний словенец уже выступал за "Копенгаген" в 2015 – 2018 годах, именно оттуда он и перешел в "Динамо" Киев.

Вербич перешел из "Динамо" в "Панатинаикос" на правах свободного агента в 2022 году.