Экс-хавбек Динамо близок к возвращению в своей бывший клуб
В Панатинаикосе на Вербича не рассчитывают
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-хавбек "Динамо" Беньямин Вербич, выступающий ныне за "Панатинаикос", в ближайшее время, вероятно, вернется в датский "Копенгаген".
Ранее была информаци, что в "Панатинакикосе" на Вербича больше не рассчитывают, а сам футболист в интервью датскому изданию Tipsbladet уже подтвердил, что заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.
Ранее 30-летний словенец уже выступал за "Копенгаген" в 2015 – 2018 годах, именно оттуда он и перешел в "Динамо" Киев.
Вербич перешел из "Динамо" в "Панатинаикос" на правах свободного агента в 2022 году.
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Источник:tipsbladet
Опубликовал: Михаил Черныш
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