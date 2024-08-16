Кривбасс снова проиграл, Марко Ройс нашел новый клуб, а сборная США - нового тренера. Главные новости за 15 августа
Самые интересные новости за 15 августа, которые вы могли пропустить
fcviktoria.cz
"Кривбасс" во второй раз проиграл "Виктории Пльзень" и вылетел в плей-офф Лиги Конференций
Вчера состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Кривбассом" и "Викторией Пльзень", в котором криворожане пытались отыграть отставание в один гол. Несмотря на активный первый тайм и несколько моментов в исполнении подопечных Юрия Вернидуба, во втором тайме фаворит забрал свое.
Единственный гол Вашулина в начале второго тайма ознаменовал очередную победу чехов и это позволило им выйти в следующую стадию, где их ждет "Хартс". А что касается "Кривбасса", то они будут играть в плей-офф Лиги Конференций, их соперником будет "Реал Бетис".
Маурисио Почеттино скоро возглавит сборную США
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино готов занять должность главного тренера сборной США. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштайн. Напомним, в июле американская национальная команда прекратила сотрудничество с Греггом Бергалтером, который возглавлял "звездно-полосатых" с 2018 по 2022 год, а затем с лета 2023-го. Последним местом работы Почеттино был "Челси" и теперь аргентинец готов к новому вызову.
"Ньюкасл" назвал дату возвращения на поле Сандро Тонали
Пресс-служба "Ньюкасла" объявила о предстоящем возвращении к тренировкам итальянского полузащитника Сандро Тонали. "Сандро Тонали вернется в состав команды в среду, 28 августа, после окончания его десятимесячного отстранения от участия в официальных футбольных мероприятиях", - говорится в заявлении. Напомним, ранее Тонали был дисквалифицирован Федерацией футбола Италии (FIGC) в октябре 2023 года на 10 месяцев за нарушение правил азартных игр во время выступлений за "Брешию" и "Милан".
Филипп Будковский покинул "Полесье" и стал свободным агентом
Нападающий "Полесья" Филипп Будковский сообщил о том, что покинул житомирский клуб и получил статус свободного агента. Далее цитата самого игрока: "Вчера днем забрал документы в офисе житомирского клуба. С 14 августа имею статус свободного агента". Также Будковский отметил, что уже активно ищет себе новую команду.
Марко Ройс официально перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси"
Американский "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о подписании контракта с полузащитником Марко Ройсом. Футболист заключил соглашение, которое рассчитано на два с половиной года. Напомним, Марко выступал за "Боруссию" с 2012 года. За этот период времени на счету 34-летнего полузащитника 168 голов и 128 результативных передач в 424 играх.
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