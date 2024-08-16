Кривбасс снова проиграл, Марко Ройс нашел новый клуб, а сборная США - нового тренера. Главные новости за 15 августа

Вчера состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Кривбассом" и "Викторией Пльзень", в котором криворожане пытались отыграть отставание в один гол. Несмотря на активный первый тайм и несколько моментов в исполнении подопечных Юрия Вернидуба, во втором тайме фаворит забрал свое.

Единственный гол Вашулина в начале второго тайма ознаменовал очередную победу чехов и это позволило им выйти в следующую стадию, где их ждет "Хартс". А что касается "Кривбасса", то они будут играть в плей-офф Лиги Конференций, их соперником будет "Реал Бетис".

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино готов занять должность главного тренера сборной США. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштайн. Напомним, в июле американская национальная команда прекратила сотрудничество с Греггом Бергалтером, который возглавлял "звездно-полосатых" с 2018 по 2022 год, а затем с лета 2023-го. Последним местом работы Почеттино был "Челси" и теперь аргентинец готов к новому вызову.

Пресс-служба "Ньюкасла" объявила о предстоящем возвращении к тренировкам итальянского полузащитника Сандро Тонали. "Сандро Тонали вернется в состав команды в среду, 28 августа, после окончания его десятимесячного отстранения от участия в официальных футбольных мероприятиях", - говорится в заявлении. Напомним, ранее Тонали был дисквалифицирован Федерацией футбола Италии (FIGC) в октябре 2023 года на 10 месяцев за нарушение правил азартных игр во время выступлений за "Брешию" и "Милан".

Нападающий "Полесья" Филипп Будковский сообщил о том, что покинул житомирский клуб и получил статус свободного агента. Далее цитата самого игрока: "Вчера днем забрал документы в офисе житомирского клуба. С 14 августа имею статус свободного агента". Также Будковский отметил, что уже активно ищет себе новую команду.

Американский "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о подписании контракта с полузащитником Марко Ройсом. Футболист заключил соглашение, которое рассчитано на два с половиной года. Напомним, Марко выступал за "Боруссию" с 2012 года. За этот период времени на счету 34-летнего полузащитника 168 голов и 128 результативных передач в 424 играх.