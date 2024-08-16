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Игрок сборной Египта насмерть сбил полицейского, находясь в наркотическом опьянении

Общие новости

Приговор ещё не вынесен

Игрок сборной Египта насмерть сбил полицейского, находясь в наркотическом опьянении

KEYSTONE

Новина українською

Защитник "Замалека" и сборной Египта Ахмед Фаттух стал участником ДТП, в результате которого он насмерть сбил полицейского на пустынной дороге Каир-Александрия

Египетская прокуратура обвиняет Фаттуха в непредумышленном убийстве во время вождения в состоянии наркотического опьянения.

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В отчете судмедэксперта указано, что 26-летний футболист сразу после ареста сдал положительный тест на наркотики. Расследование также установило, что Ахмед превысил скорость, когда сбил жертву.

На счету Фаттуха 28 матчей в составе сборной Египта.

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Источник:
ahram online
Опубликовал: Александр Бураков
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