Игрок сборной Египта насмерть сбил полицейского, находясь в наркотическом опьянении
Приговор ещё не вынесен
KEYSTONE
Защитник "Замалека" и сборной Египта Ахмед Фаттух стал участником ДТП, в результате которого он насмерть сбил полицейского на пустынной дороге Каир-Александрия
Египетская прокуратура обвиняет Фаттуха в непредумышленном убийстве во время вождения в состоянии наркотического опьянения.
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В отчете судмедэксперта указано, что 26-летний футболист сразу после ареста сдал положительный тест на наркотики. Расследование также установило, что Ахмед превысил скорость, когда сбил жертву.
На счету Фаттуха 28 матчей в составе сборной Египта.
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Источник:ahram online
Опубликовал: Александр Бураков
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