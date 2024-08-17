Роналду забил, но Аль-Наср проиграл в матче за Суперкубок. У Криштиану 1 трофей в клубе за 20 месяцев
Команда провалила второй тайм
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду забил гол в раздевалку в ворота "Аль-Хиляля" в поединке за Суперкубок Саудовской Аравии.
После перерыва Александар Митрович (дубль, ассист) и Малком (гол+пас) перевернули ход событий и соперник выиграл 4:1. Португальская звезда снова упустила возможность получить еще один трофей в карьере.
Напомним, что в прошлом августе "Аль-Наср" обыграл "Аль-Хиляль" в финале Кубка арабских чемпионов. Именно дубль Криштиану принес победу коллективу из Эр-Рияда. Это пока что единственный трофей Роналду в Саудовской Аравии.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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