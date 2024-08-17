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Яремчук дебютировал за Олимпиакос в официальном матче

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Яремчук дебютировал за Олимпиакос в официальном матче

Фото: olympiacos.org

Новина українською

Украинский нападающий Роман Яремчук провел первый официальный матч за "Олимпиакос". Он вышел на замену на 81-й минуте матча с "Волосом" в рамках 1-го тура Суперлиги.

За это время Роман успел 7 раз коснуться мяча: отдал 4 точных паса из 6-ти и нанес 1 удар мимо ворот. К слову, его команда победила со счетом 2:0.

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Статистический портал Sofascore поставил Яремчуку за дебют 6,7 баллов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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