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В возрасте 76 лет скончался тренер, возглавлявший сборную Польши на Евро-2012

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Тогда "кадра" не вышла из группы

В возрасте 76 лет скончался тренер, возглавлявший сборную Польши на Евро-2012

Getty Images/Global Images Ukraine

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В возрасте 76 лет скончался бывший тренер сборной Польши Францишек Смуда. Об этом сообщил польский футбольный союз.

У него были очень серьезные проблемы со здоровьем. Долгое время он боролся с раком крови. В конце концов врачи не смогли ему помочь.

На протяжении своей карьеры футболиста Смуда выступал за "Одру Водзислав Шленский", "Рух Хожув", "Сталь Мелец", "Пяст Гливице", "Легию" Варшаву, а также играл в США и Германии.

Именно в Германии он начал свою тренерскую деятельность, а затем вернулся в Польшу. На его счету три победы во внутреннем чемпионате: дважды – с “Видзев Лодзь”, однажды – с “Вислой Краков”.

В 2009 году Смуда возглавил сборную Польши и тренировал ее во время Евро-2012. Тогда "кадра" набрала два очка в матчах против Чехии, Греции и России и покинула турнир с последнего места в группе.

Кроме польских клубов, Смуда работал в Турции, Германии на Кипре. Последним его клубом была "Вечистая" из Кракова, которую он вывел в третью лигу в 2022 году.

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Источник:
sport.tvp
Опубликовал: Максим Кучер
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