Беседин забил Шахтеру в чемпионате Казахстана
Тому, что из Караганды
Фото: Ордабаси
Украинский нападающий Артем Беседин забил за "Ордабасы" в ворота "Шахтера" из Караганды. Произошло это в матче 17-го тура Премьер-лиги Казахстана.
На 58-й минуте Артем промчался по правому флангу, забежал в штрафную площадь соперника и воспользовался отсутствием защитников. Оставалось только пробить мимо вратаря, что и удалось.
"Ордабасы" победили "Шахтер" со счетом 3:2. Отметим, что в команде с Бесединым выступают украинцы Игорь Пластун и Евгений Макаренко. Сейчас их команда занимает 2-е место в чемпионате Казахстана.
В этом сезоне Артем забил 3 гола в 17-ти матчах за «Ордабасы» во всех турнирах.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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