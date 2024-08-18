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Беседин забил Шахтеру в чемпионате Казахстана

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Беседин забил Шахтеру в чемпионате Казахстана

Фото: Ордабаси

Новина українською

Украинский нападающий Артем Беседин забил за "Ордабасы" в ворота "Шахтера" из Караганды. Произошло это в матче 17-го тура Премьер-лиги Казахстана.

На 58-й минуте Артем промчался по правому флангу, забежал в штрафную площадь соперника и воспользовался отсутствием защитников. Оставалось только пробить мимо вратаря, что и удалось.

"Ордабасы" победили "Шахтер" со счетом 3:2. Отметим, что в команде с Бесединым выступают украинцы Игорь Пластун и Евгений Макаренко. Сейчас их команда занимает 2-е место в чемпионате Казахстана.

В этом сезоне Артем забил 3 гола в 17-ти матчах за «Ордабасы» во всех турнирах.

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Ордабасы (Шымкент) Артем Беседин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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