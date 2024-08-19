Клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к Марио Эрмосо
Об этом сообщает Relevo
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марио Эрмосо более месяца находится в статусе свободного агента после того, как разорвал контракт с мадридским "Атлетико". Испанец сейчас ищет возможность продолжить свою карьеру и одно из предложений есть от представителя с Ближнего Востока.
Сообщается, что "Аль-Иттихад" Карима Бензема является одним из важнейших претендентов на подписание Марио Эрмосо. Команда из Саудовской Аравии является одним из наиболее вероятных мест назначения на данный момент. С точки зрения клуба, испанский защитник является роскошным усилением за нулевую стоимость, а со стороны игрока, его зарплатные ожидания будут более чем оправданы.
Добавим, что в прошлом сезоне Марио Эрмосо провел 45 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.
Популярное сейчас
- Вингер Шахтера перейдет в ЛНЗ – Источник
- Результативная связка Динамо, фланги Черноморца и ЛНЗ, оборонительная линия Ингульца. Символическая сборная 3-го тура УПЛ
- Выстраданная победа Шахтера, дебют Довбика за Рому, Лунин не в основе Реала. Главные новости за 18-е августа
- Яремчук дебютировал за Олимпиакос в официальном матче
- Гура: Отставка с поста тренера Шерифа стала для меня неожиданностью
- Холанд: Кукурелья - забавный человек. В прошлом сезоне он просил мою футболку, а этим летом поет обо мне песню