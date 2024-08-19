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Клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к Марио Эрмосо

Общие новости

Об этом сообщает Relevo

Клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к Марио Эрмосо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Марио Эрмосо более месяца находится в статусе свободного агента после того, как разорвал контракт с мадридским "Атлетико". Испанец сейчас ищет возможность продолжить свою карьеру и одно из предложений есть от представителя с Ближнего Востока.

Сообщается, что "Аль-Иттихад" Карима Бензема является одним из важнейших претендентов на подписание Марио Эрмосо. Команда из Саудовской Аравии является одним из наиболее вероятных мест назначения на данный момент. С точки зрения клуба, испанский защитник является роскошным усилением за нулевую стоимость, а со стороны игрока, его зарплатные ожидания будут более чем оправданы.

Добавим, что в прошлом сезоне Марио Эрмосо провел 45 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.

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Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Марио Эрмосо
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Гресь
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