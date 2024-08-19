Клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к Марио Эрмосо

Марио Эрмосо более месяца находится в статусе свободного агента после того, как разорвал контракт с мадридским "Атлетико". Испанец сейчас ищет возможность продолжить свою карьеру и одно из предложений есть от представителя с Ближнего Востока.

Сообщается, что "Аль-Иттихад" Карима Бензема является одним из важнейших претендентов на подписание Марио Эрмосо. Команда из Саудовской Аравии является одним из наиболее вероятных мест назначения на данный момент. С точки зрения клуба, испанский защитник является роскошным усилением за нулевую стоимость, а со стороны игрока, его зарплатные ожидания будут более чем оправданы.

Добавим, что в прошлом сезоне Марио Эрмосо провел 45 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.