Цыганков вернулся, АПЛ выбрала лучших, экс-тренер Шахтера — в клубе Первой лиги. Главные новости за 20 августа

Это уже финальный раунд квалификации, первые матчи. "Динамо Загреб" дома обеспечило комфортное преимущество над "Карабахом" (3:0). Чуть слабее выступил "Лилль" - 2:0 дома против "Славии". В то же время "Буде-Глимт" победил "Црвену Звезду" только 2:1. Ответные матчи — через неделю.

Виктор пропустил первый тур своей "Жироны" против "Бетиса" (1:1) из-за простуды, но уже выздоровел и вчера тренировался в полную силу с командой. Напомним, с "Атлетико" каталонцы сыграют в воскресенье, 25 августа, и "Жирона" очень на Цыганкова рассчитывает.

Контракт рассчитан на 3 года. Ван Леувен ранее успешно тренировал "Зарю" и неудачно - "Шахтер", откуда его уволили прошлой осенью. Тем временем "Металлист 1925" ранее вылетел из УПЛ, после чего из команды по своему желанию ушел Виктор Скрипник.

Об этом пишет Defensa Central. Якобы Лунин и его агент решили ждать окончания действия контракта летом 2025 году, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант продолжения карьеры. Естественно, в "Реале" недовольны такой позицией, но Андрей намерен вести переговоры с другими клубами уже в январе.

Речь об Артеме Козаке — он подписал с "Александрией" контракт на 2 года. В "Полесье" хавбек оставил заметный след — 67 матчей, 15 голов, 13 ассистов, прежде чем покинул клуб как свободный агент.

А это уже призы от PFA (Ассоциации футболистов). Фила Фодена из чемпионского “Манчестер Сити” признали лучшим игроком сезона за 27+12 во всех турнирах. Тем временем 22-летний Коул Палмер получил статуэтку лучшему молодому игроку за 25+15 за кризисный "Челси".