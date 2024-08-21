Нефтчи Григорчука отказался подписать экс-нападающего Манчестер Сити и Интера

Стеван Йоветич после успешного сезона в "Олимпиакосе" (12 результативных действий, 34 матча, победа в Лиге конференций) ищет новую команду. Агенты черногорского форварда предложили "Нефтчи" и "Сабаху" услуги опытного футболиста.

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Клуб Григорчука отказался, поскольку не готов удовлетворить финансовые аппетиты игрока, которому в ноябре исполняется 35 лет. Источник сообщает, что "Сабах" также не рассматривает сотрудничество.

Стеван 15 лет играл в топ-5 евролигах. Дольше всего он задержался в "Фиорентине" (40 голов, 124 поединка) и "Монако" (21 мяч, 77 матчей).