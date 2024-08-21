Больной раком Эрикссон: Мы все боимся дня, когда умрем, но нужно принимать жизнь такой, какой она есть
Мудрые слова
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Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон выступил с трогательным прощальным посланием к болельщикам.
Напомним, в январе 2024 года шведский специалист заявил о том, что ему осталось жить максимум год из-за неоперабельного рака поджелудочной железы.
"У меня была хорошая жизнь. Думаю, мы все боимся дня, когда умрем, но жизнь — это еще и смерть.
Нужно научиться принимать ее такой, какой он есть. Надеюсь, в конце концов люди скажут: "Да, он был хорошим человеком", - но не все так скажут.
Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня, пытающегося сделать все, что он может. Не жалейте, улыбайтесь. Спасибо за все - тренерам, игрокам, зрителям, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею", - сказал Эрикссон.
Помимо работы в сборной Англии, Эрикссон известен по работе с "Манчестер Сити", "Лацио", "Сампдорией", "Фиорентиной", "Ромой" и "Бенфикой".
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