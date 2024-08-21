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Роналду побил рекорд YouTube: миллион подписчиков за 90 минут

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Игрок создал собственный канал

Роналду побил рекорд YouTube: миллион подписчиков за 90 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный футболист Криштиану Роналду создал собственный YouTube-канал.

Футболист побил мировой рекорд, собрав 1 миллион подписчиков на своем новом канале всего за 90 минут.

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Сейчас на канале Роналду UR - Cristiano уже 11 видео и 4,45 млн подписчиков.

Роналду побил рекорд YouTube: миллион подписчиков за 90 минут - изображение 1
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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