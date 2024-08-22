Невезение Динамо, обмен Челси и Атлетико, прощание Нойера. Главные новости за 21 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 21 августа.

"Динамо" провело боевой и яркий матч с "РБ Зальцбургом", но уступило. Киевлянам не хватало точности и решительности у чужих ворот, в то время как австрийцы забили с первого же момента. После чего прибавили в игре и еще раз огорчили Бущана.

Львовяне продолжают впечатлять. "Карпаты" уверенно разобрались с "Черноморцем" в 3-м предварительном раунде Кубка Украины. Команда Олександра Бабича уступила разгромно. Кроме того, в Кубке драматичную дуэль выдали "Колос" и "Оболонь", где все решилось в драматической серии пенальти.

"Челси" и "Атлетико" совершили обмен игроками, главная цель которого – улучшение финансовых отчётностей. В Лондон за 50 млн евро на постоянной основе вернулся Жоау Феликс. В Мадрид же за 42 млн перебрался выпускник "синих" Конор Галлахер.

Долгожданная весть для Марка-Андре тер Штегена. Мануэль Нойер в среду объявил о завершении международной карьеры. 38-летний вратарь провёл за "бундестим" 124 матча за более чем 15 лет. В 2014-м вместе с национальной командой брал ЧМ.

Стало известно, где сборная Украины проведет домашние матчи 3-го и 4-го туров группового раунда Лиги наций-2024/2025. 11 октября команда Сергея Реброва встретится с Грузией в польской Познани на ENEA Stadion. 14 октября "сине-желтые" сыграют с Чехией в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".