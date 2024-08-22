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Тер Штеген опубликовал пост, посвященный уходу Нойера из сборной Германии

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Марк-Андре наконец дождался своего шанса

Тер Штеген опубликовал пост, посвященный уходу Нойера из сборной Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген попрощался с Мануэлем Нойером, ранее завершившем в карьере сборной Германии.

"Поздравляю с успешной карьерой в сборной Германии.

Навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола!", - написал тер Штеген в сторис в Instagram.

Напомним, Нойер выступал за "Бундестим" с 2009-го года. Главным достижений Мануэля в футболке национальной команды является победа на чемпионате мира-2014.

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Германия Мануэль Нойер Марк-Андре тер Штеген
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Опубликовал: Александр Бураков
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