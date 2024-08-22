Тер Штеген опубликовал пост, посвященный уходу Нойера из сборной Германии
Марк-Андре наконец дождался своего шанса
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген попрощался с Мануэлем Нойером, ранее завершившем в карьере сборной Германии.
"Поздравляю с успешной карьерой в сборной Германии.
Навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола!", - написал тер Штеген в сторис в Instagram.
Напомним, Нойер выступал за "Бундестим" с 2009-го года. Главным достижений Мануэля в футболке национальной команды является победа на чемпионате мира-2014.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Справедливая победа открывает двери в ЛЧ". Динамо – Зальцбург. Обзор послематчевой австрийской прессы
- Шовковский: Я недоволен игрой, действиями арбитра тоже. Но противостояние еще не закончено
- Квалификация ЛЧ. Динамо - Зальцбург 0:2. Тотальное невезение и ужасная реализация
- Калитвинцев будет играть в Первой лиге, УАФ проверит матч Металлиста 1925. Главные новости за 19 августа
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн