Goal назвал самый провальный трансфер в истории
Здесь можно и поспорить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Издание Goal составил рейтинг самых провальных дорогостоящих покупок в истории футбола. Его возглавил переход Усмана Дембеле из "Боруссии" в "Барселону" в 2017-м году.
Всего в список вошли 15 трансферов:
- 1. Усман Дембеле (из "Боруссии" Дортмунд в "Барселону", 2017, 112 млн долл);
- 2. Эден Азар (из "Челси" в "Реал", 2019, 111 млн долл);
- 3. Филиппе Коутиньо (из "Ливерпуля" в "Барселону", 2018, 130 млн долл);
- 4. Поль Погба (из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед", 2016, 117 млн долл);
- 5. Ромелу Лукаку (из "Интера" в "Челси", 2021, 119 млн долл);.
- 6. Жоау Феликс (из "Бенфики" в "Атлетико", 2019, 135 млн долл);
- 7. Николя Пепе (из "Лилля" в "Арсенал", 2019, 104 млн долл);
- 8. Гарри Магуайр (из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед", 2019, 100 млн долл);
- 9. Антуан Гризманн (из "Атлетико" в "Барселону", 2019, 107 млн долл);
- 10. Альваро Мората (из "Реала" в "Челси", 2017, 75 млн долл);
- 11. Ромелу Лукаку (из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед", 2017, 94 млн долл);
- 12. Кепа Аррисабалага (из "Атлетика" в "Челси" в 2018, 94 млн долл);
- 13. Неймар (из "Барселоны" в "ПСЖ" в 2017, 242 млн долл);
- 14. Златан Ибрагимович (из "Интера» в "Барселону", 2009, 75 млн долл);
- 15. Хамес Родригес (из "Монако" в "Реал", 2014, 86 млн долл).
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Источник:Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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