Уникальная карточка с автографами Месси и Роналду будет выставлена на аукцион

Футбольную карточку Topps с изображением Лионеля Месси и Криштиану Роналду выставили на аукцион. Об этом сообщает Goal.

На карточке, которая является частью коллекции Topps Messi-Ronaldo Dual Auto 1/1 Superfractor, есть автографы обеих звезд.

Такое сокровище нашел коллекционер Райан из Бедфордшира, который приобрел ее всего за 27 фунтов стерлингов.

"Это был для меня шок. Я даже не подозревал, что она столько стоит, пока не начал получать предложения от £45 000 и выше в течение 30 минут после того, как нашел ее", - сказал Райан.

Двойная карточка с автографом Месси и Роналду будет выставлена на аукцион 3 сентября, ее стоимость оценивается от 75 000 до 100 000 фунтов стерлингов.