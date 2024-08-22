Уникальная карточка с автографами Месси и Роналду будет выставлена на аукцион
Какова же ее цена?
goal
Футбольную карточку Topps с изображением Лионеля Месси и Криштиану Роналду выставили на аукцион. Об этом сообщает Goal.
На карточке, которая является частью коллекции Topps Messi-Ronaldo Dual Auto 1/1 Superfractor, есть автографы обеих звезд.
Такое сокровище нашел коллекционер Райан из Бедфордшира, который приобрел ее всего за 27 фунтов стерлингов.
"Это был для меня шок. Я даже не подозревал, что она столько стоит, пока не начал получать предложения от £45 000 и выше в течение 30 минут после того, как нашел ее", - сказал Райан.
Двойная карточка с автографом Месси и Роналду будет выставлена на аукцион 3 сентября, ее стоимость оценивается от 75 000 до 100 000 фунтов стерлингов.
Популярное сейчас
- В игру вступают сильнейшие клубы УПЛ. Известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
- В министерстве обороны назвали цели операции в Курской области
- Главный лжец в современном футболе: молодой талант Реала Эндрик опозорился по полной
- Нефтчи Григорчука отказался подписать экс-нападающего Манчестер Сити и Интера
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО