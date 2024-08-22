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Уникальная карточка с автографами Месси и Роналду будет выставлена на аукцион

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Какова же ее цена?

Уникальная карточка с автографами Месси и Роналду будет выставлена на аукцион

goal

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Футбольную карточку Topps с изображением Лионеля Месси и Криштиану Роналду выставили на аукцион. Об этом сообщает Goal.

На карточке, которая является частью коллекции Topps Messi-Ronaldo Dual Auto 1/1 Superfractor, есть автографы обеих звезд.

Такое сокровище нашел коллекционер Райан из Бедфордшира, который приобрел ее всего за 27 фунтов стерлингов.

"Это был для меня шок. Я даже не подозревал, что она столько стоит, пока не начал получать предложения от £45 000 и выше в течение 30 минут после того, как нашел ее", - сказал Райан.

Двойная карточка с автографом Месси и Роналду будет выставлена на аукцион 3 сентября, ее стоимость оценивается от 75 000 до 100 000 фунтов стерлингов.

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Лионель Месси Криштиану Роналду
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Источник:
Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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