Поражение Кривбасса, не лучший матч Мудрика и сорванный трансфер Шахтера. Главные новости за 22 августа

Вчера состоялись первые матчи плей-офф раунда квалификации в Лигу Европы и Лигу Конференций. Именно в рамках последнего проходил первый матч между криворожским "Кривбассом" и испанским "Бетисом". Играли матч в Кошице, что уже давно является привычной практикой для украинских клубов в еврокубках.

Вот только борьбы здесь не получилось, как бы подопечные Юрия Вернидуба ни старались. Соперник был на несколько голов выше по классу, поэтому сомнений по поводу того, кто в итоге пройдет дальше, не остается. Именно этот матч завершился победой испанцев 2:0, хотя могло быть и больше. Ответный матч превращается в формальность, хотя в футболе бывают чудеса.

В еще одном матче квалификации в Лигу Конференций лондонский "Челси" под руководством Энцо Марески обыграл швейцарский "Серветт" со счетом 2:0. Михаил Мудрик провел на поле все 90 минут, что происходит крайне редко. Результативными действиями отличиться ему не удалось и, несмотря на то, что некоторые статистические порталы высоко оценили игру украинца, он провел далеко не лучший матч. Позже Мареска на конференции подтвердил, что это был не лучший матч от Мудрика и с ним нужно немало работать, чтобы помочь выйти на новый уровень.

"ЛНЗ" объявил об аренде 26-летнего полузащитника "Шахтера" Дмитрия Топалова. Соглашение рассчитано на один сезон. В составе черкасского клуба он будет играть под 23-м номером. С января 2024 года вингер выступал на правах аренды за "Колос". В общей сложности за "хлеборобов" он провел 14 матчей, без результативных действий.

Центральный полузащитник "Реала Сосьедад" Микель Мерино подпишет контракт с "Арсеналом". Как пишет Фабрицио Романо, футболист заключил с "канонирами" договор, рассчитанный до 2028 года. Сумма трансфера составит 32 млн. евро + 5 млн. бонусов. Арсенал активно работал над переходом Мерино с конца июля, и сам игрок желал присоединиться именно к лондонскому клубу.

"Лион" выставил всех своих игроков на продажу во избежание нарушения правил финансового фейр-плей (FFP). По сообщению L'Équipe, клубу необходимо заработать 100 миллионов евро до конца летнего трансферного окна. Кроме того, "Лион" стремится сократить зарплатную ведомость.

Украинский журналист Игорь Бурбас подтвердил информацию польских СМИ, что "Лех" хотел подписать хавбека "горняков" Егора Назарину. Впрочем, источник также пишет, что трансфер не состоится. Стороны были близки к аренде игрока "Лехом", но на завершающей стадии переговоров клубы так и не финализовали соглашение.Также отмечается, что ранее интерес в Назарине проявлял датский "Орхус", но его предложение также не устроило "Шахтер".